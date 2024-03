Des scientifiques britanniques ont percé les mystères d’une dune étoilée géante, datant de 13.000 ans, dans le Sud-Est du Maroc

C’est dans le Sud-Est marocain que les universitaires se sont rendus pour étudier cette dune étoilée de 100 mètres de haut et de 700 mètres de large, située dans la mer de sable de l’Erg Chebbi, plus connu sous le nom de dunes de Merzouga, et qui constitue l’un des deux grands ergs du Sahara au Maroc. Aussi connu sous le nom de Lala Lallia, on le désigne en amazighe sous l’appellation du «point sacré le plus élevé».

Impressionnante de par sa structure mobile, qui se déplace au gré des vents, composée de ramifications qui s’étendent dans plusieurs directions, cette dune représentait un véritable mystère pour les scientifiques. En effet, ces dunes géantes qui surgissent dans les déserts ont également été découvertes sur les planètes Mars et Titan, la plus grande lune de Saturne.

Goeff Duller, professeur du département de géographie et des sciences de la terre de l’université d’Aberystwyth a déclaré au journal britannique The Guardian, au sujet de ce type de dunes, que «ce sont des choses extraordinaires, l’une des merveilles naturelles du monde. Depuis le sol, elles ressemblent à des pyramides, mais depuis les airs, on voit un sommet et, rayonnant dans trois ou quatre directions, ces bras qui les font ressembler à des étoiles».

La vieille dame du désert

Les scientifiques sont parvenus à déterminer l’âge de cette dune géante et ont eu l’incroyable surprise de découvrir qu’elle était âgée de 13.000 ans. Mais ce n’est pas tout, ceux-ci ont également découvert que la partie supérieure de la structure ne s’était quant à elle formée qu’au cours des 1000 dernières années.

La base de la dune étoilée s’est ainsi construite à travers le temps, jusqu’à il y a environ 9000 ans, jusqu’à se stabiliser. «Nous pensons que c’était un peu plus humide qu’aujourd’hui. On peut voir des traces d’anciennes racines de plantes, suggérant que la dune a été stabilisée par la végétation. Il semble que cela soit resté ainsi pendant environ 8 000 ans. Puis le climat a recommencé à changer et cette dune étoilée a commencé à se former», explique ainsi Geoff Duller.

Pour déterminer l’âge de cette dune, les scientifiques ont utilisé des techniques de datation par luminescence, lesquelles permettent de dater la dernière fois que les minéraux présents dans le sable ont été exposés au soleil. «Nous ne regardons pas quand le sable s’est formé – il y a des millions d’années – mais quand il a été déposé. Les grains de quartz ont la propriété d’une mini batterie rechargeable. Il peut stocker l’énergie provenant de la radioactivité naturelle. Lorsque nous le ramenons au laboratoire, nous pouvons lui faire libérer cette énergie. Il apparaît sous forme de lumière. Nous pouvons mesurer cela et la luminosité nous indique la dernière fois que le grain de sable a vu la lumière du jour», explique l’universitaire gallois.

S’agissant de sa formation, Geoff Duller explique par ailleurs que la dune s’est formée sous le vent qui souffle en deux directions opposées, vers le sud-ouest et le nord-est. Des vents contraires qui conduisent à l’accumulation de sable. La mobilité de la dune a quant à elle été causée par un troisième vent constant, soufflant à l’est, qui déplace peu à peu la dune vers l’ouest à un rythme d’environ 50 cm par an.

Des données précieuses sur la mobilité de la dune, notamment lorsque des routes, des pipelines et d’autres types d’infrastructures sont envisagés, précise le scientifique.