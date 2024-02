De la randonnée à ses 3 ans au mont Kilimandjaro à douze ans, le fabuleux destin de Youssef Tazi

Youssef Tazi, 12 ans, a escaladé le sommet du Kilimandjaro en Tanzanie à une altitude de 5895 mètres. Il est ainsi considéré comme étant le plus jeune alpiniste marocain. Encouragé par son père, Youssef pratique ce sport depuis qu’il est âgé de 3 ans. «J’ai commencé par les randonnées et lorsque j’avais quatre ans j’ai escaladé ma première montagne: le mont Bouhadli», qui culmine à 1.800 mètres dans la région de Taza, confie ce jeune et ambitieux alpiniste dans un entretien pour Le360.

Assis aux côtés de son père, il raconte comment il a décidé, avec l’aval et le conseil des médecins et des guides de montagne, de gravir le mont Kilimandjaro, le plus haut sommet du continent africain. «Mon père m’a montré une vidéo de Jordan Romero qui, à l’âge de dix ans, a escaladé le Kilimandjaro. J’ai dit à mon père que je voulais vivre cette aventure aussi», relate Youssef Tazi sous le regard attentif, et admiratif de son père, qui l’a toujours motivé et accompagné dans ses périples organisés de manière régulière.

Ce dernier dira d’ailleurs à ce propos que tout est question de régularité et de discipline. Youssef Tazi confie qu’il voudrait poursuivre l’aventure et planter le drapeau du Maroc dans les plus hauts sommets du monde. «C’est une sensation extraordinaire. On se sent au plus près de son créateur et on contemple la beauté du monde», a-t-il confié.

Youssef Tazi a un prochain objectif. Gravir le mot Elbrouz en Russie d’une altitude de 5642 mètres et classé dixième au monde.

On ne peut que lui souhaiter: Bonne chance et toujours plus haut!