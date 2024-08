«Dam Jahek»: un hommage musical pour les 25 ans de règne du roi Mohammed VI

Un extrait de la vidéo de la chanson “Dam Jahek”, créée et interprétée par un groupe d’artistes marocains à l’occasion de la célébration des 25 ans de règne du roi Mohammed VI.

À l’occasion du 25ème anniversaire de l’intronisation du roi Mohammed VI, un groupe de chanteuses et chanteurs marocains, comprenant Zina Daoudia, Mehdi Mozayine, Hanane Fadili, Zouhair Bahaoui, Tawsen, Hind Ziadi et Sahar Seddiki, s’est réuni pour écrire, composer et interpréter une chanson en hommage à l’œuvre de développement entreprise par le Souverain, mettant en lumière le lien indéfectible qui unit le Roi à son peuple.

Cette initiative artistique est une manière singulière de célébrer les 25 années de règne du roi Mohammed VI et de souligner son engagement pour le développement et le progrès du pays. La chanson rend hommage aux actions visionnaires entreprises par le Souverain, soulignant également l’attachement profond des Marocains à leur Roi.

La vidéo de cette chanson, réalisée par Nabil Boudarqa et tournée sur la scène du théâtre du Meydenne, à Marrakech, a été produite par Saïd C. Naciri et Mamoun Naciri.