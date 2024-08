Cinéma. Clap de fin pour «L’Héritier des secrets», de Mohamed Nadif

Mohamed Nadif pourra bientôt pousser un ouf de soulagement. Après un mois de tournage au Maroc de son long métrage «L’Héritier des secrets», le réalisateur et son équipe sont au Canada pour deux semaines, et s’apprêtent à entamer une courte pause avant de se lancer dans la phase de post-production.

Le réalisateur du «Pavillon J» (2022) avait bénéficié d’une avance sur recettes d’un montant de 4,5 millions de dirhams, pour ce projet dont il a écrit le scénario en binôme avec Olivier Coussemacq. D’autres partenaires, étrangers cette fois-ci, ont également mis la main à la poche pour le financement. Il s’agit entre autres du Fonds de la francophonie de TV5 monde, qui a apporté un montant de 45.000 euros lors de la session 2023 de sa commission.

Au casting du film, tourné entre fin juin et fin juillet au Maroc et au Canada, on retrouve l’actrice fétiche de Mohamed Nadif et son épouse à la ville, Asmaa El Hadrami. À l’affiche, la liste comprend aussi toute une brochette d’acteurs: Younes Bouab, Mounia Zahzam, Nadia Kounda, Nisrin Erradi, Mehdi Bahmad, Mohamed Bousbaa, Laila Fadili et Yasser Kazzouz, pour ne citer que ceux-là.

Pour rappel, Mohamed Nadif avait d’abord été révélé en 2004, en tant qu’acteur, dans «la Chambre noire», de Hassan Benjelloun, adaptation au cinéma du roman du journaliste et écrivain Jaouad Mdidech. Vingt ans plus tard, il se retrouve derrière la caméra, et en est déjà à son troisième long métrage.