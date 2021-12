© Copyright : Famille Naamane

Notre «rahte el bale et lahna» (notre bien-être) sont fragilisés dans le contexte actuel, par les incertitudes que nous subissons. L’hypnose peut nous aider, mais ne saurait remplacer les soins médicaux.

«Hypnose» vient du grec «hupnoein» qui signifie «endormir». L’hypnose est un état modifié de la conscience, où l’individu est entre l’état de veille et de sommeil.

L’hypnose permet de faire une pause, de se couper du monde extérieur, de se connecter à soi. Un état de transe, comme quand nous sommes concentrés sur un livre, un film, un coucher de soleil et que nous n’entendons plus ce qui se passe autour de nous. L’hypnothérapeute, médecin, psychologue ou coach, travaille sur l’inconscient et peut agir sur l’esprit, les émotions et le corps.

De nombreux troubles personnels et relationnels ont leur source dans l'inconscient où sont stockées les données qui nous contrôlent et qui nous viennent de la culture, de l’éducation… L'hypnose peut aider l'inconscient à se débarrasser d’idées nocives et à modifier des comportements qui nuisent au bien-être.

Longtemps considérée comme du charlatanisme, l’hypnose est aujourd’hui recommandée par la médecine comme thérapie psychologique, pour calmer la douleur, apaiser.

On l’utilise lors des opérations chirurgicales: seule est utilisée l’anesthésie locale et le patient est endormi par hypnose pour éviter l’anesthésie générale.

L’hypnose aide à surmonter des blocages physiques et mentaux. Elle agit sur les troubles de la personnalité et de l’humeur, sur les croyances limitantes qui bloquent le développement, sur l’angoisse, l’anxiété, le stress.

Elle permet de lâcher prise, de renforcer la confiance en soi… Elle peut être efficace contre l’addiction à la cigarette et l’alcool et même des habitudes, comme la procrastination (l’habitude qui consiste à tout remettre au lendemain) ou se ronger les ongles.

Elle permet d’améliorer des performances: la prise de parole en public, la concentration, l’audace…

Elle aide au traitement de maladies psychosomatiques, générées par le stress et peut traiter l’intestin irritable, le psoriasis, l’asthme, l’eczéma…

Mais attention! L’hypnose peut être utilisée comme escroquerie. Vous connaissez ce qu’on appelle chez nous Samaoui? Pas la chanson populaire, mais l’arnaque. Un homme s’adresse à une victime, souvent des femmes à l’aspect naïf, choisies dans de quartiers nantis ou près des guichets de banques. Il fait semblant de demander son chemin, l’hypnotise, la dépouille, lui fait retirer de l’argent du guichet.

Il lui demande d’aller chez elle pour lui ramener ses bijoux et son argent. La victime s’exécute et ce n’est que lorsque l’arnaqueur disparaît qu’elle revient à l’état de veille.

Des escroqueries au Samaoui ont lieu dans des magasins où les vendeurs donnent la caisse à l’hypnotiseur. Ces faits sont réels. La Direction Générale de la Sûreté Nationale, dans sa «Revue de police» (n°33, 2019) met en garde le public contre cette escroquerie.

Il existe également l’hypnose de spectacle qui sert à divertir. Le Canadien Messmer en est une grande star. Il neutralise le conscient chez un individu et le dirige par l’inconscient. La personne ne réfléchit plus à ses actes et fait exactement ce que l’hypnotiseur lui suggère.

L’hypnose comme thérapie, de plus en plus pratiquée au Maroc par des spécialistes, donne de grandes satisfactions.

Dans l’impossibilité de faire recours à un hypnothérapeute, vous pouvez pratiquer l’auto-hypnose pour entretenir votre bien-être. Il suffit d’aller sur Internet et d’introduire le mot auto-hypnose. Y ajouter votre besoin, par exemple «sommeil profond» ou encore «relaxation»...

Choisissez des vidéos d’au moins 20 minutes. Essayez de vous allonger confortablement dans un lieu calme, à la lumière tamisée si possible, mettez des écouteurs, assurez-vous de ne pas être dérangés. Suivez attentivement les consignes. Si nous n’arrivez pas à vous concentrer la première fois, la fois d’après, ce sera meilleur. Vous êtes parfaitement conscients, vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez et vous vous faites un bien énorme.

Vous trouverez des propositions étonnantes: auto-hypnose pour gérer le stress ou la dépression, lutter contre la phobie de l’avion, des insectes ou des serpents, le trac, les pensées négatives ou un passé douloureux, renforcer la confiance en soi, réussir dans la vie, retrouver la joie, faire son deuil, contrôler ses émotions, arrêter de fumer, perdre du poids, améliorer sa sexualité, améliorer ses performances professionnelles, séduire, oublier un chagrin d’amour…

Et même attirer l’argent et l’abondance financière, mais pas par la magie, en établissant des stratégies de réussite.

La liste est encore longue et les propositions paraissent miraculeuses! Faut-il y croire ou non? Il y a certainement des pseudo-hypnothérapeutes. Mais ce qui est certain, c’est que, par expérience, je peux confirmer que certains praticiens, à travers YouTube, peuvent vous apporter un apaisement pour vous relaxer, lâcher prise, vous aider à dormir en cas d’insomnie…

Actuellement, nous subissons beaucoup de perturbations et nous avons besoin de nous apaiser. L’hypnose aide considérablement. A défaut d’avoir recours à un spécialiste, Internet nous offre des possibilités d’auto-hypnose pour faire baisser la tension dans le corps et dans l’esprit et retrouver du bien-être.

D’autant que c’est gratuit et que cela ne demande pas de déplacements. Des séances le soir, avant de dormir, peuvent réduire les effets de nos frustrations actuelles.

Essayez, peut-être seriez-vous satisfaits.