Le360 a testé pour vous le Peugeot Landtrek, le pick-up de la marque au lion. Robuste, ce Landtrek est un véritable tout-terrain qui allie confort et fiabilité et se démarque par son caractère et sa puissance. Ce 18 mars, il prendra le départ du trophée Aïcha des Gazelles avec à son bord l’équipage 246, Samia et Mounia. Le360 les a rencontrées.