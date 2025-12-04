Mondial 2026: le délai d’attente pour les rendez-vous de visa américain au Maroc réduit à 2 mois

Le délai d’attente pour les rendez-vous de visa américain au Maroc a été ramené à seulement deux mois. Il s’agit d’une réduction «de plus de 80%» par rapport aux délais d’attente enregistrés en novembre 2024 pour les Marocains désirant obtenir un visa pour les États-Unis, a précisé le directeur exécutif du Groupe de travail de la Maison Blanche pour la Coupe du monde de football, Andrew Giuliani lors d’une conférence de presse à la veille du tirage au sort du Mondial, prévu vendredi dans la capitale américaine.

Rappelant que le Maroc est co-organisateur de la Coupe du monde 2030 aux côtés du Portugal et de l’Espagne, Andrew Giuliani s’est réjoui de cette réduction des délais pour les rendez-vous de visa américain qui profiterait aux supporters et aux fans de l’équipe nationale marocaine qui désirent se rendre l’été prochain aux États-Unis pour assister au Mondial.

Cet effort, a-t-il fait valoir, s’ajoute au système de créneaux d’entretiens de visas prioritaires destiné aux détenteurs de billets pour la Coupe du monde de football 2026 (FIFA Pass), annoncé dernièrement par le président Donald Trump.

450 employés et 300.000 créneaux supplémentaires

À cet égard, il a précisé que le département d’État américain a recruté plus de 450 employés supplémentaires pour faciliter et accélérer le processus d’obtention de visas américains, notamment pour les ressortissants des pays qualifiés au Mondial 2026, «le plus grand événement sportif de l’histoire des États-Unis».

Ainsi, quelque 300.000 créneaux supplémentaires pour les rendez-vous de visas ont été ajoutés au profit des pays qualifiés, avec des projections qui devraient atteindre plusieurs millions de créneaux d’ici le début de l’année prochaine.

Les États-Unis s’attendent à recevoir entre 5 et 7 millions de visiteurs internationaux lors de cet événement sportif planétaire, prévu du 11 juin au 19 juillet 2026, et dont les matchs se disputeront à la fois aux États-Unis, au Mexique et au Canada, a conclu le directeur exécutif du Groupe de travail de la Maison Blanche.