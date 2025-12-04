Sports

Mondial 2026: le délai d’attente pour les rendez-vous de visa américain au Maroc réduit à 2 mois

Les supporters des Lions de l'Atlas.

Le délai d’attente pour les rendez-vous de visa américain au Maroc a été réduit actuellement de 10 à 2 mois seulement, en perspective du Mondial 2026, co-organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada. L’annonce a été faite hier, mercredi à Washington, par le directeur exécutif du Groupe de travail de la Maison Blanche pour la Coupe du monde de football, Andrew Giuliani.

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/12/2025 à 07h34

Le délai d’attente pour les rendez-vous de visa américain au Maroc a été ramené à seulement deux mois. Il s’agit d’une réduction «de plus de 80%» par rapport aux délais d’attente enregistrés en novembre 2024 pour les Marocains désirant obtenir un visa pour les États-Unis, a précisé le directeur exécutif du Groupe de travail de la Maison Blanche pour la Coupe du monde de football, Andrew Giuliani lors d’une conférence de presse à la veille du tirage au sort du Mondial, prévu vendredi dans la capitale américaine.

Rappelant que le Maroc est co-organisateur de la Coupe du monde 2030 aux côtés du Portugal et de l’Espagne, Andrew Giuliani s’est réjoui de cette réduction des délais pour les rendez-vous de visa américain qui profiterait aux supporters et aux fans de l’équipe nationale marocaine qui désirent se rendre l’été prochain aux États-Unis pour assister au Mondial.

Cet effort, a-t-il fait valoir, s’ajoute au système de créneaux d’entretiens de visas prioritaires destiné aux détenteurs de billets pour la Coupe du monde de football 2026 (FIFA Pass), annoncé dernièrement par le président Donald Trump.

450 employés et 300.000 créneaux supplémentaires

À cet égard, il a précisé que le département d’État américain a recruté plus de 450 employés supplémentaires pour faciliter et accélérer le processus d’obtention de visas américains, notamment pour les ressortissants des pays qualifiés au Mondial 2026, «le plus grand événement sportif de l’histoire des États-Unis».

Ainsi, quelque 300.000 créneaux supplémentaires pour les rendez-vous de visas ont été ajoutés au profit des pays qualifiés, avec des projections qui devraient atteindre plusieurs millions de créneaux d’ici le début de l’année prochaine.

Les États-Unis s’attendent à recevoir entre 5 et 7 millions de visiteurs internationaux lors de cet événement sportif planétaire, prévu du 11 juin au 19 juillet 2026, et dont les matchs se disputeront à la fois aux États-Unis, au Mexique et au Canada, a conclu le directeur exécutif du Groupe de travail de la Maison Blanche.

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/12/2025 à 07h34
#Mondial 2026#Visas#Délai#Rendez-vous

LEs contenus liés

Sports

Mondial 2026: Regragui et Benmahmoud à Washington pour découvrir le tirage des Lions

Sports

Mondial 2026: le Maroc dans le chapeau 2, tout savoir sur le tirage au sort

Sports

Mondial 2026: le tableau complet des barrages européens et intercontinentaux dévoilé

Sports

Mondial 2026: les supporters marocains munis de billets bénéficieront d’un accès prioritaire au visa américain

Articles les plus lus

1
Sahara: Alger active deux instruments africains pour plaider «sa» cause… et essuie, à domicile, une double déconfiture
2
Résolution 2797 sur le Sahara: ce que révèle l’influente Fondation Konrad Adenauer
3
Christophe Gleizes ou le procès de la Kabylie
4
Info360. Casablanca: le zoo de Aïn Sebaâ ouvre enfin ses portes après des années d’attente
5
Scandaleux: le journaliste sportif français Christophe Gleizes condamné à sept ans de prison en Algérie
6
Les confidences de Tahar Ben Jelloun après ses retrouvailles avec Boualem Sansal et Kamel Daoud
7
Si tu veux la guerre, prépare la guerre
8
Blocage du recouvrement des taxes locales: ce que la réforme change pour les fonctionnaires des Finances
Revues de presse

Voir plus