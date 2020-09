L'IPTV, cet ennemi imbattable des diffuseurs du football

L'IPTV, ou le foot piraté plein les yeux.

© Copyright : DR

Kiosque360. Excédés par une offre télévisuelle de plus en plus chère, les mordus du ballon rond se sont rabattus sur l’IPTV. Un boitier facile à installer et au prix cassé. Cependant, les détenteurs de l’exclusivité de la diffusion des matchs de football n’entendent pas se laisser faire.

Par Ismail El Fassi