Voie express Tiznit-Dakhla: prochaine ouverture des derniers tronçons

Le chantier de réalisation de la voie express Tiznit-Dakhla touche à sa fin. À en croire le quotidien Al Akhbar qui rapporte l’information dans sa livraison du week-end des 19 et 20 octobre, les derniers tronçons de cette route névralgique reliant le Centre au Sud du pays seront bientôt ouverts à la circulation.

Les gros œuvres ont été achevés, précise le quotidien. Les finitions à apporter avant l’ouverture officielle de l’intégralité de cet axe concernent l’axe Tiznit-Guelmim, explique le quotidien, surtout au niveau des tronçons relevant des provinces de Guelmim et de Sidi Ifni.

Entre autres travaux, le quotidien cite les opérations de signalisation horizontale et verticale le long de cet axe. Le quotidien évoque également les travaux qui portent sur les voies d’accès et les échangeurs destinés à desservir les douars et les petites localités situés en parallèle du tracé de la voie express.

Les travaux ont été lancés tardivement en raison du retard pris dans le lancement des appels d’offres relatifs aux études techniques. Ce retard n’a pas manqué de susciter un élan de contestation auprès des habitants de ces communes et localités qui ont protesté contre la non programmation de voies d’accès et donc l’accentuation de l’enclavement de leurs localités.

Selon le quotidien, la responsabilité de certaines communes est en cause car elles ne sont pas intervenues en temps opportun pour programmer les voies d’accès. Ce qui a d’ailleurs poussé les responsables du projet à refaire les études techniques.

Ce qui, en plus d’occasionner un retard dans les travaux et la livraison du chantier, a généré un surcoût financier et a donc nécessité la programmation d’un budget supplémentaire pour faire face aux difficultés techniques inhérentes à la mise en place d’ouvrages d’art supplémentaires.

Pour l’heure, poursuit le quotidien, les opérations de signalisation verticale et horizontale se poursuivent dans trois tronçons au niveau de Guelmim-Oued Noun. C’est l’ultime étape avant la livraison de ce chantier long de 1.055 kilomètres.

Aujourd’hui, les travaux de réalisation de cinq tronçons sur les huit qui relèvent de la région, et qui s’étendent sur une longueur de 105 kilomètres, sont finalisés. Les trois autres vont être achevés très prochainement. Tout porte à croire, souligne le quotidien, que la totalité de la voie express sera ouverte à la circulation à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la Marche verte.

Selon Al Akhbar, ce sont près de 950 kilomètres de cette voie express qui sont déjà ouverts à la circulation. Et ce, après l’achèvement des travaux et la réalisation des opérations de signalisation.