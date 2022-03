A Casablanca, la police routière et de circulation multiplient les opérations de contrôle et de sanctions des conduites spectaculaires et dangereuses.

© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

A Casablanca, les opérations menées par la police de la circulation permettent de contrôler et d’interpeller les usagers de la route qui conduisent dangereusement, d’une façon spectaculaire et à grande vitesse leurs motos. Reportage.

A Casablanca, les équipes de la police de la circulation sont mobilisées pour intensifier la surveillance sur les voies et les chaussées, là où les motards ont pour habitude de mener leurs opérations de manière spectaculaire, sans le moindre respect des codes de la vie publique.

Approché par Le360, Mohamed Rahimi, responsable de l’équipe de police de la circulation de la préfecture de police de Casablanca, explique que ces opérations de contrôle s’inscrivent dans le cadre du plan d’action de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), visant à multiplier les opérations de contrôle et de sanctions des conduites spectaculaires et dangereuses qui menacent la sécurité des usagers de la route et mettent en danger les personnes et les biens.

Il souligne aussi que les équipes et les unités de police de la voie publique veillent à l’application ferme de la loi à l’encontre des usagers de la route, qui introduisent des modifications sur les caractéristiques techniques de leurs véhicules sans les soumettre à la validation nécessaire, et qui modifient le système d’échappement pour émettre des bruits portant atteinte à la tranquillité publique.

A noter que ces conducteurs aventureux sont à présent arrêtés et soumis aux enquêtes judiciaires nécessaires sous le contrôle des parquets compétents.