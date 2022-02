© Copyright : DR

Kiosque360. La DGSN a mobilisé toutes les unités de la police routière pour faire face aux auteurs de rodéos urbains et lutter contre les nuisances sonores qu’ils engendrent. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Massae.

La DGSN a mis en place un plan national pour lutter contre les rodéos urbains et les conduites spectaculaires et dangereuses qui compromettent la tranquillité publique. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du week-end (12 et 13 février), que les équipes chargées de la sécurité routière et de la circulation ont entamé des opérations de contrôle et de sanctions contre ces conducteurs imprudents. Les auteurs de ces comportements dangereux menacent la sécurité des usagers de la route et mettent en danger la sécurité des personnes et des biens.

Cette campagne vise aussi à faire face à des conduites qui troublent la tranquillité des citoyens dans des heures tardives de la nuit. Dans un communiqué la DGSN indique qu’elle a mobilisé toutes les équipes de la police routière, de la circulation et de la sécurité publique pour accentuer le contrôle dans les différentes voies routières et circuits où sévissent les auteurs des rodéos urbains qui causent de graves accidents. Le communiqué souligne que ces chauffards inconscients seront appréhendés et soumis à des enquêtes judiciaires sous la supervision du parquet général.

Le quotidien Al Massae rapporte que le communiqué de la DGSN a demandé aux unités de police qui exercent sur la voie publique d’appliquer fermement la loi contre les conducteurs qui dopent les moteurs de leur véhicule. Ils sont nombreux, en effet, les automobilistes et les motards qui introduisent des changements aux spécificités techniques de leur véhicule et modifient les pots d’échappement pour produire des vrombissements qui perturbent la tranquillité des citoyens.

En parallèle, la DGSN a adopté une approche de sensibilisation. C’est ainsi que les dangers de ces rodéos urbains seront inclus dans les campagnes pédagogiques menées par les policiers dans les établissements scolaires.