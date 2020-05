© Copyright : DR

Suite au don d’un million de masques FFP2, remis par la Fondation Al Mada au ministère de la Santé, nous nous sommes entretenus avec le Pr. Jaâfar Heikel, épidémiologiste, sur l’importance de ces éléments de protection respiratoire pour le personnel soignant, en première ligne contre le Covid-19.

Selon le Professeur Jaâfar Heikel, éminent spécialiste des maladies infectieuses, la décision de l’Etat marocain de procéder à un confinement général, à l’obligation du port du masque de protection et à l’hospitalisation systématique des cas positifs, constitue une mesure louable dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19.

Les masques de type FFP2, beaucoup plus onéreux, constituent le meilleur outil de protection pour le personnel soignant, confronté tous les jours au coronavirus. A travers cet entretien, le Pr. Heikel explique la différence entre les masques chirurgicaux destinés à un usage civil, et les masques dits FFP2, à usage professionnel.

Cette distinction permet une utilisation efficiente de ces bavettes.

En effet, les masques chirurgicaux sont destinés au grand public, car ils offrent une protection suffisante pour le porteur dans un environnement ouvert, face aux micro-gouttelettes qui sont en suspension dans l’air, et qui sont l’élément principal dans le processus de contamination.

Cependant, dans un contexte où les professionnels de la santé sont en contact direct avec le virus et ce, de manière constante, les masques de catégorie FFP2 deviennent indispensables, ces derniers offrant plus de protection, soit 95% de filtration, bloquant l’inhalation du virus à travers les microparticules.

Afin de garantir la disponibilité des masques de protection en quantités suffisantes pour le marché marocain, les autorités ont mobilisé plusieurs entreprises dans le but d’adapter leur chaîne de production afin de répondre aux besoins. Jusqu’à présent, le Maroc a augmenté sa production nationale à plus de 10 millions de masques par jour, et envisagerait même leur exportation pour l’étranger.

La fondation Al Mada a offert 1 million de masques FFP2, «denrée rare», comme le rappelle le Pr. Heikel, au ministère de la Santé, afin de les redistribuer aux centres hospitaliers traitant les cas positifs au Covid-19, selon les besoins et les nécessités de chaque région.

Ce don représente plusieurs mois de stocks pour toutes ces personnes, qui se donnent corps et âme dans la bataille face au virus.