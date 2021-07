© Copyright : Le360

L'Université Mohammed V de Rabat et la section régionale de la CGEM ont scellé jeudi dernier un partenariat pour réussir le démarrage du niveau Bachelor, un système universitaire qui entrera en vigueur dès la rentrée 2021-2022. Les détails.

Diplôme de niveau Bac+4, le Bachelor va démarrer en octobre prochain vu l'intérêt que lui accordent l'Université Mohammed V (UM5), les étudiants, les facultés ainsi que les entreprises.

Une journée d'étude axée sur la mise en oeuvre de ce nouveau système a été organisée à la Faculté des sciences juridiques et de l'économie de Rabat-Souissi (FSJES-Souissi), avec la participation notamment du président de l'UM5, Mohammed Rhachi, et d'Abdelkader Benbekhaled, patron de la Confédération générale des entreprises (CGEM) pour la région de Rabat-Salé-Kénitra, ainsi que du doyen de la FSJES, Azzedine Ghoufrane.

D'emblée, le président de l'UM5 a assuré que le démarrage du Bachelor est «fin prêt». «Notre atelier d'aujourd'hui fait partie d'un chantier stratégique qui a demandé énormément de contributions de la part de collègues et de professeurs. Avec la CGEM, «nous sommes presque arrivés à la mouture finale pour un système de Bachelor plus généralisé et plus prometteur», a déclaré le président de l'UM5.

«L'apprentissage consolidé des langues internationales est une condition sine qua non dans le système du Bachelor», rappelle notre interlocuteur.

De son côté, le représentant de la CGEM a évoqué la nécessité d'adapter la formation au marché du travail. «Lors de la préparation du Bachelor, les étudiants vont consolider leur savoir et leurs expériences à travers des cycles de formation dans les entreprises» affilées à la CGEM.

Il faut rappeler que, accessible après le bac et axé vers l’international, les avantages du Bachelor sont en effet nombreux. Le cursus constitue un tremplin tant vers l’emploi que la poursuite d’études, notamment dans le domaine du commerce et du marketing.