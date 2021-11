© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360

Les travaux d’électrification et d’alimentation en eau potable du poste frontalier d'El Guerguerat et de plusieurs projets d’envergure dans la province d’Aousserd ont été lancés, ce samedi 6 novembre 2021, à l’occasion du 46e anniversaire de la Marche verte.

Dans le cadre du 46e anniversaire de la Marche verte, Abderrahim El Hafidi, directeur général de l’Office national de l'électricité et de l’eau potable (ONEE) a lancé, ce samedi 6 novembre 2021, les travaux d’électrification et d’alimentation en eau potable du poste frontalier d'El Guerguerat et de plusieurs projets d’envergure dans la province d’Aousserd. Ils sont d’un coût global avoisinant 300 millions de dirhams.

Abderrahim El Hafidi, qui était accompagné de Abderrahmane El Jaouhari, gouverneur d’Aousserd, et de Jabrane Raklaoui, directeur général de l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des Provinces du Sud du Royaume (APDS), a lancé les travaux d’électrification du poste frontalier d'El Guerguerat via son raccordement au réseau électrique du centre de Bir Gandouz.

Lors de cette visite, les travaux du projet d’alimentation en eau potable du même poste, d’un coût de 24 millions de dirhams, ont été également lancés. Ils consistent en la réalisation et l’équipement d’un nouveau forage, d’une station de dessalement d’eau de mer pour un débit de 432 m3/jour et en la construction d’un réservoir surélevé avec une capacité de 200 m3.

Pour ce qui est de l’activité d’électricité dans la province d’Aousserd, plusieurs conventions de partenariat ont été signées, pour une enveloppe globale de 188 millions de dirhams, en vertu desquelles l’ONEE assurera la généralisation de l’électrification au niveau des centres émergents de ladite province.

Un autre projet d’envergure, d’un coût de 51,25 millions de dirhams, sera lancé à Aousserd. Il s'agit de l’hybridation de la centrale diesel existante par une centrale solaire avec un système de stockage.

Lors de cette visite, ​​la délégation s’est enquis de l’état d’avancement du projet d’assainissement du centre de Bir Gandouz. Ce projet, dont le coût est de 60 millions de dirhams, concerne la réalisation d’un réseau d’assainissement d’un linéaire de 15,5 km, de deux stations de pompage et d’une station d’épuration de type lagunage naturel avec une capacité de 487 m3/j.

Trois projets structurants sont également en cours de lancement au niveau du centre de Bir Gandouz. Le premier concerne le raccordement du village de pêche Lamhiriz au réseau électrique de Bir Gandouz pour un coût global de 40 millions de dirhams.

Quant au deuxième, d’un coût global de 17,4 millions de dirhams, il porte sur la construction d’un poste élévateur 0,4/22kV au niveau de la centrale de Bir Gandouz.

Le troisième consiste en l’aménagement de l’éclairage public de ce centre. Une enveloppe de 2,4 millions de dirhams lui sera dédié.