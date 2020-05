© Copyright : Le360

Oujda est l’une des plus grandes villes du Maroc. Pour y faire régner le respect du couvre-feu nocturne, la DGSN a déployé les gros moyens. Et la population, disciplinée, facilite la tâche aux policiers. Reportage.

A motos, à bord de véhicules ou à pied, les éléments de la DGSN sont partout à Oujda. Sur les grandes artères comme dans les ruelles pour veiller au respect du couvre-feu nocturne.

«Comme vous le remarquez, les rues sont désertes. Les populations font montre d’un grand sens de responsabilité et nous n’avons recensé que quelques rares cas de violation des mesures du couvre-feu», nous déclare, sur place, un gradé de la DGSN.

La police nationale, dans la capitale de l’Oriental comme partout ailleurs au Maroc, a mobilisé de gros moyens et surtout ses femmes et ses hommes, pour que cette période de confinement et de couvre-feu se déroule dans les meilleures conditions possible. Et surtout dans un total respect des mesures de l’état d’urgence sanitaire. Mesures dont dépend en grande partie l’évolution de la pandémie dans le Royaume.