Depuis hier, jeudi 2 décembre 2021, d’abondantes chutes de neige tombent sur la ville de Boulemane, dans le Moyen Atlas, et ses environs. Les chasse-neige sont entrés en action pour dégager les routes bloquées. Les images.

La ville de Boulemane et les villages environnants ont revêtus un magnifique manteau blanc après les fortes chutes de neige qui se sont abattues sur la région ces deux derniers jours.

A certains endroits, notamment sur les hauteurs de Tighboula, près de Boulemane, ce sont plus 30 centimètres de flocons qui sont tombés depuis jeudi. Côté températures, elles ont considérablement chutées, atteignant jusqu’à -9°C dans certaines localités ce vendredi matin.

La neige a causé l'arrêt de la circulation dans plusieurs points de la ville et sur certains tronçons routiers. Sur le qui-vive, les autorités locales sont rapidement intervenues, pour rendre ces routes à nouveau praticables et accessibles.

Le comité de veille et de coordination de la province de Boulemane, avec l’appui de la direction régionale du ministère de l’Equipement et du Transport, a mobilisé déneigeuses et chasse-neige pour rétablir le trafic, notamment sur l’axe routier reliant Boulemane à Ifrane.