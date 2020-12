© Copyright : le360

La saison des labours bat son plein dans la région de Berrechid et ses environs, où les agriculteurs effectuent les dernières rotations sur leurs terres, avant d'entamer la saison des semis. Les récentes pluies ont irrigué les terres et ravivé les espoirs d’une bonne saison agricole pour les agriculteurs.

Les opérations de labour touchent bientôt à leur fin dans de nombreuses régions marocaines, et certains agriculteurs ont commencé les semis, comme dans la région de Berrechid, la capitale de "Oulad Hriz".

«Le labour se déroule dans de bonnes conditions et nous avons repris cette opération après l'arrêt de la pluie», confie Soufiane Mouatamad, un agriculteur de la région.

Les récentes pluies ont redonné espoir aux agriculteurs et annoncent une bonne saison agricole.

«Les dernières pluies ont rendu la terre bonne à travailler mais nous espérons d'autres pluies dans les prochains jours car nous avons vraiment souffert de la sécheresse et de la crise sanitaire», poursuit l’agriculteur.

La saison des labours touche presque à sa fin mais la tâche n’a pas été de tout repos comme l’explique Ali au volant de sont tracteur: «Ce processus reste ardu malgré l'utilisation des machines pour retourner la terre et la labourer, car les terres agricoles doivent d’abord être débarrassées de certaines plantes et des grosses pierres, avant le passage du tracteur».

Les trois dernières années ont été marquées par la sécheresse et ont été une période difficile pour les agriculteurs de la région de Berrechid.

A ce propos Abdellah, l'un des plus anciens agriculteurs de la région, a indiqué: «Nous avons beaucoup souffert au cours des trois dernières années en raison de la sécheresse et de la rareté des pluies. Aussi le coût des semences et des engrais reste élevé».