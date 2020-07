© Copyright : khalil Essalak

Occupant une place de choix dans l’élevage ovin au Maroc, le Sardi est très prisé pour Aïd Al-Adha et les fêtes familiales. Cette année, coronavirus oblige, la demande est moins importante que les années précédentes. Dans ce reportage, voici une idée sur l’offre et les prix.

C’est sans doute la race la plus réputée de l’élevage ovin au Maroc et elle est mondialement connue. L'aspect extérieur de la bête, et le goût de sa viande en font l'un des préférés des Marocains.

«La race Sardi existe seulement dans les régions de Casablanca, Settat et la Chaouia. Plus de 90% des habitants de ces régions préfèrent cette race. Dans d’autres villes, comme Rabat par exemple, les gens optent pour d’autres races», explique Abdelmajid Katta, éleveur de moutons à Médiouna, dans la région de Casablanca-Settat.

Mais à l’évocation du mouton Sardi, la question qui s’impose avec insistance est son prix. Etant donné sa cote et sa qualité, il semble peu accessible pour beaucoup.

«Les prix varient entre 2.000 et 4.000 dirhams l’unité. Ils peuvent aller au-delà: jusqu’à 6.000 dirhams, voire plus, ça dépend de la taille et du poids du mouton. Mais il y en a pour toutes les bourses», précise cet interlocuteur.

Pour Mustapha El Kettari, autre éleveur rencontré à Médiouna, les prix ont connu cette année une baisse de 15 à 20% par rapport aux années précédentes, à cause de la forte baisse de la demande en raison de la pandémie du coronavirus.

Cet éleveur nous informe que la race du Sardi, compte tenu de sa qualité, est depuis ces derniers temps élevée dans l’Oriental et le nord du Royaume.