A l’approche de l’Aïd Al-Adha, le choix de la race du mouton à sacrifier diffère d’une région à l’autre. Chacun y va de ses arguments et de ses préférences. Voici la race la plus prisée dans la région de l’Oriental.

Dans la région de l’Oriental, les habitants raffolent de la race de moutons Beni Guil. Il est rare de trouver quelqu'un qui opte pour une autre race. La qualité de cette race a été démontrée, et nombreux sont ceux qui conseillent de manger sa viande.

«La région de l’Oriental est connue pour la race de moutons Beni Guil qu'elle élève et qui figure parmi les plus prisées au Maroc. Ces ovins sont connus par la qualité de leur viande. Ils sont aussi réputés pour leur endurance, pouvant marcher des kilomètres pour brouter. La région dispose de plus de 2,5 millions de têtes de cette race», explique devant Le360 Bouchaib Kathir, membre de l’Association nationale ovine et caprine (ANOC).

Pour mettre en avant le prestige de cette race de moutons Beni Guil, notre interlocuteur tient à souligner qu’un étudiant a soutenu récemment un doctorat à l’Université Mohammed Ier d’Oujda sur la qualité de la viande de ces ovins.

Appelée localement «Daghma» ou «Hamra», cette race tient son nom des tribus des Beni Guil, établies sur les hauts plateaux de la région de l’Oriental notamment à Bouarfa, Tendrara, Figuig et Jerada. La qualité de la viande de ces moutons vient du fait que les bêtes broutent des herbes aromatiques, notamment le fameux «chih».

Si la pandémie du Covid-19 a fait baisser la demande, notamment en l’absence de cérémonies de mariage, l’élevage n’en a cependant pas souffert. «Nous avons continué à faire profiter le bétail d'un fourrage de qualité et lui avons prodigué les mêmes soins que d'habitude», nous déclare Ahmed, un éleveur.

Quant aux prix, on affirme qu’ils sont à la portée de toutes les bourses. On estime ainsi qu'au vu de l’offre importante, les familles de l’Oriental et tous ceux qui sont habitués à sacrifier cette race pour l’Aïd seront bien servis.