© Copyright : Dado Ruvic / Reuters

Les trois cas suspects de variole du singe au Maroc ont été déclarés négatifs, apprend Le360 du ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, ce mercredi 25 mai 2022.

Les trois cas suspects de variole du singe (Monkeypox) annoncés par le Maroc, lundi 23 mai 2022, ont été déclarés négatifs. Ainsi, à ce jour, aucun cas confirmé d’infection à cette maladie virale n'a été enregistré dans le Royaume.

Les trois personnes en question avaient fait l’objet d’analyses médicales, comme l’a signalé le Dr Mouad Mrabet, coordonnateur du Centre national d’opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, lundi 23 mai. Les trois cas suspects se sont révélés négatifs à l'issue des analyses de laboratoire effectuées à l'hôpital militaire Ibn Sina de Marrakech, précise le ministère de la Santé.

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a, rappelons-le, lancé la semaine dernière un plan national de veille et de riposte contre la variole du singe au moment où la propagation de la maladie a mis en alerte plusieurs scientifiques puisqu’elle a dépassé les frontières de l’Europe et a été déclarée aux Etats-Unis, au Canada, en Israël et en République démocratique du Congo.

Il a été d'autre part procédé à la formation des cadres de la santé sur cette maladie qui n'a jamais été détectée dans le Royaume. En outre, les services de la direction de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère prennent les mesures nécessaires à cet effet, dans le respect des normes nationales et internationales de sécurité sanitaire.

Le ministère affirme qu'il va continuer à communiquer avec l'opinion publique pour l'informer de l'évolution sanitaire en lien avec cette alerte sanitaire mondiale.