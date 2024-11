Vaccin contre la grippe saisonnière: quand, combien et pour qui?

Pour la saison grippale 2024-2025, le laboratoire Sanofi Pasteur compte distribuer son vaccin Vaxigrip. En tout, 250.000 doses seront disponibles, réparties entre les marchés public et privé. Plus précisément, l’Institut Pasteur et le ministère de la Santé devraient recevoir 100.000 doses, tandis que le marché privé, c’est-à-dire les pharmacies et grossistes répartiteurs, bénéficiera de 150.000 doses, selon une source de Sanofi Maroc-Tunisie-Libye contactée par Le360.

À l’instar de l’année dernière, le sérum, qui sera commercialisé au prix de 125,30 dirhams, contient quatre souches de virus grippaux tués (aucun germe vivant) et permet une protection élargie et une meilleure adéquation à l’évolution épidémiologique.

Lire aussi : Pourquoi l'épidémie de grippe est-elle particulièrement virulente cette année? Ce qu’en pense un expert

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a, pour rappel, lancé, le 7 novembre dernier, la campagne nationale de prévention et de contrôle de la grippe et des infections respiratoires aigües, sous le thème: «La grippe saisonnière: vaccinons-nous et respectons les mesures barrières». Une initiative qui s’étendra durant toute la saison grippale, qui se caractérise par une augmentation de la circulation des virus respiratoires, particulièrement ceux de la grippe saisonnière et de la Covid-19.

Ce que recommandent les médecins

La vaccination contre la grippe saisonnière est fortement recommandée chaque année, particulièrement entre les mois d’octobre et février, période où l’activité des virus grippaux est à son apogée. Cette mesure préventive s’adresse en priorité aux populations les plus vulnérables, celles qui sont exposées à un risque accru de complications graves, rappelle Tayeb Hamdi, médecin.

Les personnes âgées de plus de 65 ans figurent parmi les premières cibles de cette campagne, leur système immunitaire étant souvent affaibli, ce qui les rend plus susceptibles aux infections sévères. De même, les individus souffrant de maladies chroniques, telles que le diabète ou l’hypertension artérielle, sont particulièrement concernés, le médecin.

Les femmes enceintes sont également prioritaires, car elles présentent une sensibilité accrue aux infections respiratoires. La vaccination leur permet non seulement de se protéger, mais aussi d’offrir une immunité passive à leur enfant au cours des premiers mois de vie.

Au-delà de la vaccination, le respect des gestes barrières reste crucial. Ces mesures, comme le port du masque, le lavage fréquent des mains et la limitation des contacts avec des personnes malades, complètent efficacement l’immunisation pour réduire la propagation du virus, insiste le professionnel.