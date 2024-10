Vacances scolaires: les conseils d’Autoroutes du Maroc

Dans un communiqué, la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) met en garde contre le pic de trafic attendu lors des prochaines vacances scolaires. En particulier le samedi 19 octobre, entre 9h00 et 13h00 et le dimanche 27 octobre, qui coïncidera avec les retours des vacances scolaires, entre 16h00 et 22h00.

ADM invite ses usagers à prendre des mesures pour assurer un voyage en toute sécurité. Parmi les recommandations phares: bien planifier son trajet en consultant l’état du trafic en temps réel via l’application mobile «ADM Trafic» et rester attentif aux alertes météorologiques qui pourraient compliquer les conditions de circulation.

Autre point essentiel: la sécurité au volant. ADM rappelle l’importance de faire des pauses régulières toutes les deux heures et de vérifier l’état des pneus avant de prendre la route. Les conducteurs sont également invités à ne pas occuper la bande d’arrêt d’urgence, sauf en cas de situation d’extrême nécessité, et à veiller à ce que leur Pass Jawaz soit rechargé avant d’emprunter les autoroutes, afin d’éviter les files d’attente aux péages.