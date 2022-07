© Copyright : Khadija Sabbar/ Le360

A Kénitra, un grave incendie a détruit dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 juillet 2022 quelque 53 magasins de vêtements usagés relevant de la joutiya Benabad. Un marché aux puces situé en plein centre de la ville, non loin de l’avenue Mohammed V et du boulevard Moulay Youssef.

Les causes de cet incendie, qui a causé d’importants dégâts matériels sans faire de victime, restent encore indéterminées. Le feu, qui s’est déclenché vers 21h00, n’a été maîtrisé qu’à l’aube, le lendemain, vers 5h00 du matin, par les sapeurs pompiers, en présence du gouverneur de la province, Fouad M’Hamdi, du président de la commune de Kénitra, Anas Bouannani, ainsi que des propriétaires de ces magasins en toile ondulée, édifiés anarchiquement sur un terrain litigieux.

«Nous avons déployé de grands moyens pour circonscrire le feu et nous restons toujours mobilisés pour tenter de trouver une solution pour les victimes», a affirmé le président de la commune dans une déclaration pour Le360. «Le problème de cette joutiya anarchique dure depuis plusieurs années. Le nouveau conseil communal actuel en a hérité avec la détermination d’apporter un soutien à sa solution», a souligné Anas Bouannani.

Sur ce même terrain litigieux, quelque 160 autres magasins de même type ont échappé miraculeusement cette nuit au feu dont les flammes ont été stoppées grâce à la présence, au milieu du grand terrain en question, d’une construction en dure, celle d’un centre commercial inachevé. Ce dernier a joué le rôle d’un barrage isolateur contre le feu.

Le drame de la joutiya dite Benabad ne se résume pas à cet incendie. Il s’étend à la gestion calamiteuse, depuis plusieurs années, d’un projet de réhabilitation de ce marché aux puces anarchiques que les anciens conseils communaux du PJD (parti islamiste) que dirigeait Aziz Rabah ont aggravé.

Selon les témoignages de divers occupants de la joutiya, durant dix ans, ce président islamiste de la commune, de surcroît ministre durant deux mandats, n’a pas exécuté les promesses liées à la construction d’un centre commercial moderne en remplacement des bidonvilles actuels.

Pire, une série d’irrégularités, notamment financières, liées au projet ont été constatées par la justice, ce qui a contraint celle-ci à arrêter le projet et à emprisonner plusieurs personnes, dont le président de l’association des propriétaires et le promoteur dudit projet de réhabilitation, sous l’accusation de corruption et de détournement de fonds, selon les témoignages des victimes de l’incendie.

Depuis 2016, cette affaire traîne en justice sans qu’aucune issue n’apparaisse pour les nombreuses victimes. Quant au feu de samedi, une enquête a été diligentée par les autorités concernées, sous la supervision du parquet compétent, pour élucider les circonstances de ce grave incendie.