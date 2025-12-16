Société

Un fonctionnaire du ministère de la Culture condamné à cinq ans de prison pour détournement de fonds publics

Un caissier travaillant à la direction régionale du ministère de la Culture à Rabat a soustrait près de 420.000 dirhams destinés aux foires culturelles.. DR

Revue de presseLa Cour d’appel de Rabat a rendu son verdict dans une affaire de détournement de fonds publics au sein de la direction régionale du ministère de la Culture. Un caissier, reconnu coupable d’avoir soustrait près de 420.000 dirhams destinés aux foires culturelles, écope de cinq ans de prison ferme, tandis que sa compagne est acquittée. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 16/12/2025 à 19h55

La Cour d’appel de Rabat a condamné, ce lundi 15 décembre, un fonctionnaire de la direction régionale du ministère de la Culture à cinq années d’emprisonnement ferme, assorties d’une amende de 30.000 dirhams. L’intéressé, en poste en tant que caissier, est reconnu coupable d’avoir détourné une somme avoisinant les 420.000 dirhams provenant du budget alloué aux recettes des foires culturelles.

«Par ailleurs, la Cour a prononcé l’acquittement d’une jeune femme poursuivie dans la même affaire», rapporte Al Akhbar dans son édition du mercredi 17 décembre. Les investigations ont établi qu’elle entretenait une relation avec le condamné et avait bénéficié des fonds illégalement soustraits. Ce dernier a lui-même reconnu avoir utilisé l’argent frauduleusement acquis pour offrir une voiture et des bijoux à sa compagne.

L’affaire a été portée à la connaissance du parquet du tribunal des crimes financiers de Rabat à la suite d’une plainte déposée par la direction régionale du ministère, alertée par d’importantes irrégularités financières dans les comptes des centres culturels. La Brigade régionale des crimes financiers et économiques de Rabat a alors été chargée de l’enquête.

Les soupçons se sont rapidement portés sur le caissier, éveillés par des informations faisant état de dépenses ostentatoires de sa part et de sa relation avec une femme affichant un train de vie fastueux, coïncidant avec la disparition de sommes importantes dans la caisse qu’il gérait. Placé en garde à vue, l’intéressé a rapidement confessé son méfait, détaillant l’usage des fonds détournés pour couvrir les dépenses de son amante.

Une perquisition menée au domicile de cette dernière a permis la saisie du véhicule et des bijoux acquis avec les deniers publics. Les recherches de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) ont confirmé que le préjudice s’élevait à près de 420.000 dirhams.

«Le fonctionnaire, incarcéré à la prison de Tamesna, près de Témara, depuis le déclenchement de l’enquête en février 2025, n’a pu fournir de justification à ses actes lors de son audition», souligne Al Akhbar. Il a déclaré avoir entièrement dépensé les fonds pour sa compagne, avec laquelle il projetait de se marier. Cette dernière a affirmé ignorer la provenance de l’argent utilisé par son compagnon, soutenant qu’elle n’avait pas imaginé qu’il puisse s’agir de fonds détournés.

