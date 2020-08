© Copyright : Le360

"J’ai tellement entendu parler de 3niba que j’ai eu envie de l’identifier. Il y a plusieurs types et non un spécimen. Il peut être un bon ami des femmes, sincère et aimable, comme il peut être investi de mauvaise foi", écrit la sociologue Soumaya Naamane Guessous. Voici son texte.

Qui est 3niba, ce profil si célèbre chez les jeunes?

C’est un homme gentil avec les femmes, attentionné, serviable, prévenant, avenant, courtois. Il apprécie la compagnie des femmes qu’il séduit par un langage aimable, parfois romantique. Il est toujours entouré de femmes. Jusque-là, c’est une attitude qui devrait être normale. Mais pourquoi et quand va-t-il devenir 3niba?

3niba vient de 3nabe, raisins. 3niba est assimilé à la cigale, assoursoure ou tayabe la3nabe, celui qui chante pendant que les raisins murissent et qui annonce leur maturité. Mais 3niba ne va pas manger les raisins. Il chante pour que d’autres viennent les cueillir. Lui, il sort bredouille et laisse le fruit de son labeur à d’autres. C’est donc un naïf qui prépare des femmes pour d’autres hommes. C’est un flatteur qui chauffe les femmes, les fait mijoter à petit feu, et quand elles sont bien cuites, il est incapable de consommer. Ces femmes, prêtes à être séduites et à passer à l’acte, vont être cueillies par d’autres hommes, des vrais, qui vont les avoir sans avoir fourni d’effort! Le proverbe marocain dit bien: «Tayab la3nibe ma taydouquouche» La cigale chante mais ne mange pas le raisin!

3niba est l’ami des femmes et à ce titre, il est méprisé par les hommes. Amine: «il passe son temps à parler aux femmes, à les aider, à leur rendre service. Il est incapable de passer à l’étape suivante!» 3niba est donc un homme à la virilité douteuse, puisqu’il reste au stade d’ami!

La virilité s’affirme et s’exhibe par une drague efficace. Réda: «L’homme doit être comme un chasseur. S’il est habile, il fait tomber sa proie.» Mais le pauvre 3niba rate ses proies, parce qu’il ne se fixe pas cet objectif avec toutes les filles qu’il rencontre. On lui reproche d’être un chasseur minable qui pactise avec les proies.

Il peut être considéré comme un manipulateur, un prédateur, mais incapable d’atteindre sa proie pourtant accessible puisque la fille lui fait confiance, mais il n’en profite pas. Mafiddouche, dit-on (un incapable).

Il n’a pas de nafse (dignité) car il continue à payer les consommations d’une fille même s’il comprend qu’il n’obtiendra rien d’elle.

Certains disent qu’il peut-être marié et complimente les femmes, mais, en présence de son épouse, il s’abstient. D’autres disent qu’il peut être infect avec ses propres sœurs.

Est-ce à dire qu’un homme qui a des femmes comme amies est un 3niba non viril? Jamal: «oui, bien sûr, un homme normal cherche toujours à séduire une femme. Il a toujours des arrière-pensées même quand il lui montre qu’il ne cherche que l’amitié. Tous les hommes jouent ainsi aux innocents et ils n’ont qu’une idée en tête: faire tomber la proie!» Mais tous les hommes ne sont pas de cet avis. Toufik: «non, c’est faux, on peut avoir des amies sans penser au sexe. Mais quand un homme est gentleman, ou s’il dit à une femme qu’il l’aime, ses amis se moquent de lui et le nomment 3niba. C’est comme si l’homme était un obsédé sexuel! Moi j’ai du plaisir à sortir avec de vraies amies, sans les imaginer couchées dans mon lit».

3niba est tellement célèbre que la Toile lui accorde une place pour le définir, l’innocenter ou l’inculper, le ridiculiser, le mépriser, lui attribuer un diplôme…Vous y trouvez de longues discussions sur lui, ses comportements, comment le reconnaitre…Il y est traité de faible, sans expérience avec les femmes, voire puceau et parfois homosexuel! Ce qui fait dire à un internaute: «tous les hommes ne sont pas des obsédés sexuels. Pourquoi le gentleman dérange tant les Marocains? Ceux qui me traitent de 3niba parce que je dis que la galanterie est une grande qualité et reflète l’éducation d’un homme et son respect pour la femme sont des frustrés sexuels.»

Le comble est que de très nombreuses femmes utilisent le qualificatif 3niba!

Cependant, certaines se rangent du côté de 3niba: «c’est méchant! L’homme équilibré ne voit pas chez toutes les femmes une source de plaisir sexuel. J’ai des amis et je suis contente de leurs comportements. La femme a le droit d’avoir une relation d’amitié avec des hommes».

Si un homme fait des compliments à une femme ou défend les femmes dans son discours, il est 3niba. Malika: «quand je mets sur Facebook une nouvelle photo et qu’un homme me complimente, les internautes se déchainent sur lui et le nomment 3niba!»

3niba est celui qui fait les yeux doux à une femme, lui dit des mots tendres. Dans notre culture, les hommes, prisonniers du mythe de la virilité, n’osent pas exprimer leurs sentiments aux femmes. La crainte de passer pour 3niba renforce le blocage. Mehdi: «je fournis péniblement des efforts pour dire à une femme que je l’aime. Mais j’ai peur d’être traité de 3niba. D’ailleurs, j’évite de dire à mes amis que j’aime une femme. C’est tout de suite les moqueries et on me nomme 3niba. Je suis obligé de mentir et de dire que je ne sors avec elle que pour le sexe!» Pire, comme l’affirme Mehdi: «à la fac, si une fille laisse tomber son stylo et que tu le ramasses pour lui donner, les amis se moquent de toi et te nomment 3niba!» On imagine l’impact de ces moqueries sur la relation des hommes avec les femmes. Une attitude qui encourage la drague excessive et le harcèlement sexuel puisque le jeune est obligé de prouver constamment à ses amis qu’il est en situation de chasse et non d’amitié!

C’est triste de constater que dans la perception de trop nombreux Marocains, la relation entre homme et femme ne peut être que sexuelle! Il existe un autre surnom attribué à un jeune homme qui s’entoure de jeunes filles, notamment en milieu universitaire. Fouad: «ce genre d’homme, on le nomme "canard". Il suit les filles comme les canetons suivent leur mère. Mais il reste frustré sexuellement!»

Attention! Les mots ne sont ni neutres ni innocents. Ils conditionnent les comportements. Les mots 3niba et canard affectent gravement la relation homme/femme. Ils entraînent des comportements machistes et empêchent l’homme de vivre librement ses émotions et ses sentiments.

Anas: «on ne sait plus comment se comporter avec les femmes, surtout quand on est sincère. Momo, animateur radio, est souvent traité de 3niba dans les réseaux sociaux quand il complimente des femmes ou défend des causes féminines. C’est grave car ce sont aussi des femmes qui l’attaquent! Elles véhiculent ces préjugés et se plaignent des hommes sans cœur, non galants!»

Le comble, c’est que les femmes aussi y contribuent soit par une dérision inconsciente, soit par suspicion.

Certaines femmes reprochent à 3niba d’user de l’amitié comme stratégie pour les mener au lit. Fadwa: «3niba essaye de te manipuler en étant gentleman. Une fois qu’il acquiert ta confiance, il essaye de passer à l’acte. Mais il n’a ni le courage, ni le savoir-faire pour y arriver.» 3niba peut également décevoir: «quand tu rencontres un homme qui te plaît, la relation s’étire dans le temps. Il donne tous les signes de quelqu’un qui s’intéresse à toi. Tu attends, tu attends… Et sa déclaration ne vient pas. Au bout d’un moment, tu es déçue et tu le zappes. C’est un 3niba, un lâche!». Ou peut-être cherchait-il juste de l’amitié!

3niba est lassaque (collant). La femme a beau lui faire comprendre qu’il ne l’intéresse qu’en tant qu’ami, l’appeler khouya (mon frère), il harcèle gentiment en multipliant des comportements aimables.

Selon des témoignages féminins, 3niba est aussi celui qui utilise le verbe aimer à tort et à travers, «tel un pécheur, il jette son filet à l’eau, avec comme appât "je t’aime". S’il a de la chance, il remonte un poisson».

Comment est né ce qualificatif? Je l’ignore. Existe-t-il dans toutes les régions du Maroc? Je ne pense pas. Ce qui est sûr c’est que ce qualificatif bloque l’expression de l’amour, des compliments et des égards vis-à-vis des femmes.

Les conséquences de cette stigmatisation de l’homme avenant, galant, portent atteinte à toute expression masculine de l’amour et au lien d’amitié entre les deux sexes. Qualifier un homme de 3niba est une atteinte à sa dignité et sa virilité, mais également à la femme, réduite à un simple sexe ambulant. Il affecte la relation homme/femme, alors que dans le Maroc de la mixité, on a besoin de tisser de nouveaux liens sains, basés sur la liberté d’expression, le respect et la confiance mutuelle. Le mot 3niba rend la relation homme/femme bestiale, basée uniquement sur le sexe. Il porte atteinte à la femme en la réduisant à une proie sexuelle à la disposition des hommes.