Top départ pour la commercialisation de produits à base de cannabis dans les pharmacies

Depuis le 1er juin, les pharmacies marocaines commercialisent des compléments alimentaires et des produits cosmétiques à base de cannabis légal.

Suite à un accord entre la Confédération des syndicats des pharmaciens (CSPM), des représentants de l’Agence nationale de réglementation des activités liées au cannabis, ainsi que la Direction des médicaments et de la pharmacie (DMP).

Al Akhbar de ce mardi 4 juin relaie le fait qu’une réunion, présidée par Mohamed El Guerrouj, le directeur de l’Agence nationale de réglementation des activités liées au cannabis, a abordé le sujet de la commercialisation de produits médicinaux et non-médicinaux à base de cannabis, que ce soit des compléments alimentaires ou des produits cosmétiques.

Au total, neuf compléments alimentaires et dix produits cosmétiques ont été enregistrés par la Direction des médicaments et de la pharmacie (DMP).

Ces produits seront disponibles exclusivement en pharmacies, d’autant qu’ils respectent la teneur réglementaire en THC (tétrahydrocannabinol). Quand il est supérieur à 1%, le produit est destiné exclusivement à l’industrie médicinale, ce qui suppose de le transformer en médicament.

En revanche, si le THC est inférieur à 1%, les possibilités de transformation s’élargissent à des produits cosmétiques, des compléments alimentaires, des matériaux de construction, entre autres.

Pour les compléments alimentaires, ils doivent obligatoirement contenir du cannabidiol (CBD) inférieur à 0,3%, tandis que les produits cosmétiques doivent être fabriqués à partir de CBD à 0%.

D’après Mohamed El Guerrouj, la commercialisation de produits à base de cannabis légal est désormais devenue une réalité.

Le directeur de l’Agence nationale de réglementation des activités liées au cannabis s’est d’ailleurs félicité de l’effort collectif qui a été mené, depuis le travail accompli par les agriculteurs dans les régions, celui des investisseurs et des acteurs de cette filière, sans compter les efforts fournis par les autorités locales et différents départements gouvernementaux: le ministère de la Santé, le ministère de l’Industrie et du commerce ou encore l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA).