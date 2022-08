© Copyright : DR

Kiosque360. L’enquête ouverte, après l’arrestation d’un baron de la drogue, surnommé «Farfara» a Tétouan, a révélé les circuits et les coulisses du trafic de drogue, des règlements de comptes, des armes à feu et le blanchiment d’argent. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

L’affaire du baron de la drogue, arrêté au cours de cette semaine à Tétouan, continue de livrer ses secrets. En effet, l’enquête menée par les éléments de la police judiciaire de la ville, sous la supervision du parquet général compétent, a révélé que le surnommé «Farfara» et son complice seraient impliqués dans des réseaux internationaux de trafic de drogue, de blanchiment d’argent, de règlements de comptes, de tentative de meurtre avec préméditation et d’autres crimes. Le principal mis en cause a également cité des noms qui seront convoqués dans le cadre de cette enquête, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 20 et 21 août.

D’après les sources du quotidien, le baron, alias «Farfara», aurait blessé en 2021 avec une arme à feu un individu dans une affaire de règlement de comptes. Et de préciser que «son pointage par les services de la police judiciaire a révélé qu’il faisait l’objet de mandats d’arrêt à l’échelle nationale lancés contre lui par les services sécuritaires de Tétouan pour trafic de drogue, faux et usage de faux, viol, échanges de coups et blessures, détention d’armes blanches, violences et vols aggravés».

Après sa neutralisation, poursuit le quotidien, «il a été procédé à la saisie d’un fusil de chasse, 240 cartouches, des armes blanches, six téléphones portables, une bombe lacrymogène, une voiture et deux plaques d’immatriculation falsifiées ainsi qu’une quantité de la drogue». «Il a été arrêté par les services de la police judiciaire de Tétouan dans les parages d’un célèbre restaurant dans les environs de l’aéroport de la ville de Tétouan», précise le quotidien.

Après l’achèvement de l’enquête menée sous la supervision du procureur général du roi près la cour d’appel de Tétouan, ce baron notoire de la drogue sera déféré devant la justice.