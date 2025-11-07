Société

Tétouan: enquête sur l’usage de drones dans le trafic de drogue

Un drone Bayraktar Akinci.

Revue de presseDans une opération d’envergure, les services de police de Tétouan, en coordination avec la DGST, ont porté un coup sévère à un réseau criminel qui utilisait des drones pour son trafic international de stupéfiants. Cet article est une revue de presse d’Al Akhbar.

Le jeudi 6 novembre, le parquet général de Tétouan a lancé une enquête suite au démantèlement d’un réseau de trafic de drogues dures. Cette opération, menée par la Sûreté de la wilaya et la DGST, a permis de procéder à des interpellations et à d’importantes saisies de stupéfiants.

Deux individus, présentés comme des maillons actifs d’une organisation criminelle internationale, ont été appréhendés en flagrant délit. Ils étaient alors en possession de 26.550 comprimés de psychotropes. Les perquisitions ont par ailleurs permis la confiscation de 235 grammes de cocaïne et de dix batteries de drones, instruments clés de leur trafic transfrontalier.

Les investigations révèlent une sophistication troublante. Les suspects exploiteraient les zones forestières de Oued Daouiyat à Fnideq, tirant parti de la faible masse des psychotropes pour mener des opérations «éclair», relaie Al Akhbar. Leur méthode consistait à utiliser des drones spécialement équipés de dispositifs techniques pour échapper à la détection des radars de surveillance, notamment au niveau des frontières fictives avec les villes occupées de Sebta et Mellilia.

Les accusés ont été placés sous contrôle judiciaire et font l’objet d’une enquête approfondie dirigée par le parquet. Celle-ci vise à déterminer l’ampleur exacte du réseau et l’intégralité des crimes commis. Ils seront traduits en justice dès la fin de leurs auditions et la finalisation des procédures légales.

