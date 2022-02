© Copyright : DR

Kiosque360. La chambre criminelle du tribunal de première instance de Salé vient de condamner les membres de la cellule dite de «Moul triporteur». Une peine cumulée de 60 ans a été prononcée contre quatre d'entre eux, sachant que le cerveau de cette cellule est mort en prison. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Flash back. Le jeudi 10 septembre 2020 à l’aube, les Forces spéciales du Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ) déclenchent une opération antiterroriste menée simultanément dans quatre villes du royaume: Skhirat, Tiflet, Temara et Tanger. Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST, a coordonné et supervisé en personne l’opération menée à Temara. Sa présence sur la scène de ce coup de poing antiterroriste a été relayée à grande échelle par plusieurs télévisions nationales et internationales et a fait le buzz sur la Toile à travers les réseaux sociaux. Cinq terroristes de la cellule dite de «Moul triporteur» avaient alors été arrêtés.

Dans son édition de ce mercredi 23 février, le quotidien Al Akhbar nous apprend que les membres de cette cellule viennent d’écoper de peines d’emprisonnement de 60 ans, suite à leur condamnation par la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de lutte contre le terrorisme du tribunal de première instance de Salé, relevant de la Cour d’appel de Rabat.

Il est à rappeler que l’émir de cette cellule, que ses acolytes appellent «Moul triporteur», est décédé le 26 décembre 2020 en prison des suites de complications d’une maladie, après une longue grève de la faim contre ce qu’il qualifiait d’«aliments des mécréants».

Al Akhbar ajoute que le tribunal de Salé a donc, pour cause du décès de ce prévenu, annulé les poursuites et accusations dont il faisait l’objet, même si ce terroriste et criminel notoire a aussi tué, durant son incarcération, un gardien de prison à Tiflet.

Ce sont donc les quatre membres restants de la cellule terroriste la plus dangereuse jamais démantelée au Maroc qui se sont partagés 60 années d’emprisonnement. Le lieutenant de «Moul triporteur», vendeur itinérant né en 1991 et célibataire, a pris 30 ans, alors que les trois autres (un plombier, un peintre, un agriculteur) ont été condamnés à 10 ans chacun. Le premier nommé est en effet accusé d’avoir planifié, avec «Moul triporteur», d’égorger à la daéchenne un habitant de Temara sous prétexte qu’il a adopté l’islam chiite. Ce duo aurait également, selon le juge d’instruction, tenté de voler une voiture avec pour objectif de l’utiliser comme «bélier» contre des policiers isolés à Temara, et leur assassinat à l’arme blanche, en vue de mettre la main sur leurs armes de service.