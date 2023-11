Tempête Ciaran au Maroc: les explications de la Direction générale de la météorologie

De fortes rafales de vent, atteignant des vitesses allant jusqu’à 90km/h, frappent plusieurs localités du Maroc depuis hier jeudi 2 novembre. Les provinces de Tétouan, Al Hoceima, M’diq, Fahs Anjra, Tanger-Assilah, Chefchaouen, Taourirt, Oujda-Angad, Guercif, Boulmane, Taza, Driouch et Berkane ont ainsi subi les résidus de la tempête Ciaran, qui touche l’Europe depuis la soirée du 1er novembre.

L’intensité de ces vents est telle que, suite à la publication par la Direction générale de la météorologie (DGM) d’un bulletin d’alerte de niveau «Orange», Autoroutes du Maroc (ADM) et le ministère de l’Équipement et de l’Eau ont appelé les conducteurs à reporter leurs déplacements jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques.

Dans une publication sur le réseau social Linkedin, la DGM explique ainsi que «les vents forts attendus sont le résultat de la circulation d’un courant rapide d’ouest dans l’extrême nord du pays, généré par une profonde dépression de 980 millibars centrée à l’ouest des îles britanniques et provoquant une tempête de vent en France, avec une intensité de vent atteignant 150 km/h». La DGM a bien précisé que ces vents forts pouvaient provoquer des remontées de poussière dans l’air et réduire ainsi considérablement la visibilité sur les routes.

Ces fortes rafales accompagnées de chasse-poussières ont été suivies de pluies dans la soirée d’hier jeudi 2 novembre. Des passages nuageux ont en effet donné lieu à des pluies légères et éparses sur la région de Tanger, le Rif et le Loukos, et qui ont aussi gagné le Saïss, le Gharb et les plaines au nord d’El Jadida.

La DGM se veut toutefois rassurante, annonçant que les vents devraient être moins intenses à partir de l’après-midi de ce vendredi, car la vitesse maximale attendue du vent devrait être inférieure à 90 km, vu que cette profonde dépression reste très éloignée du Maroc.