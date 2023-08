Tanger-Tétouan-Al Hoceima: remise en service de sept centres de santé

Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé et de la protection sociale.. Khadija Sabbar / Le360

Ainsi, le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, qui était accompagné du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, du président du Conseil de la région, Omar Mourou, et des représentants des autorités, a procédé, au Centre de santé de Ben Dibane à Tanger, au lancement des services de ces structures qui relèvent des préfectures de Tanger-Assilah et de Mdiq-Fnideq, ainsi que de la province de Tétouan.

Il s’agit des centres de santé urbains de premier niveau de «Ben Dibane» et «Beni Makada» à Tanger, «Istiqlal», «Kalaâ» et «Miramar» dans la préfecture de M’diq-Fnideq, ainsi que des centres de premier niveau «El Kasbah» et de deuxième niveau d’Oued Laou (province de Tétouan).

La remise en service de ces structures intervient dans le cadre de la mise en œuvre des hautes instructions royales relatives à une réforme profonde du système national de santé, et de l’accélération de la cadence de réalisation des projets de modernisation et de réhabilitation des infrastructures sanitaires pour l’accompagnement de l’implémentation du chantier de la couverture médicale et de la protection sociale.

Lire aussi : Réforme de la santé: Akhannounch et Aït Taleb inaugurent trois centres médicaux de proximité

Cette action s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre du chantier royal portant sur la réforme du système national de santé, qui repose notamment sur le développement d’un nouveau modèle de centres de santé.

Ces structures visent l’amélioration de l’offre de soins, du cadre de travail du personnel de la santé et de l’orientation et la prise en charge des patients, ainsi que le développement d’un nouveau modèle d’établissement sanitaire en intégrant un système informatique centralisé (DPI).

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le ministre a indiqué que la remise en service de ces centres intervient dans le cadre de la politique de mise à niveau du secteur de la santé, conformément aux hautes instructions royales visant à promouvoir le secteur et à rapprocher davantage les services de santé des citoyens, évoquant, dans ce sens, les directives du roi Mohammed VI relatives à la nécessité d’achever le chantier de la protection sociale avant la fin de l’année en cours.

M. Ait Taleb a aussi expliqué que le centre de santé de premier niveau «Ben Dibane», qui fournira d’importants services à environ 60.000 personnes, est régi par un système d’information développé permettant au citoyen d’obtenir un dossier médical numérique, ajoutant qu’il sera aussi procédé à la mise en service des centres de Kalaâ, Istiqlal, Miramar (préfecture de Mdiq-Fnideq), Beni Makada (Tanger) et de Kasbah, ainsi que du centre de santé de deuxième niveau à Oued Laou (province de Tétouan), qui dispose également d’une maternité.

Lire aussi : Agadir: un lifting de 135 millions de dirhams pour le Centre hospitalier régional Hassan II

Ces établissements permettront de renforcer les prestations fournies aux habitants de la région, ainsi qu’aux visiteurs et estivants qui optent pour la région du Nord du Royaume, expliquant que la densité de la population se multiplie par cinq dans ces villes durant la saison estivale.

A noter que le ministère de la Santé et de la protection sociale œuvre, en partenariat avec les différents acteurs et intervenants, afin de doter les centres de santé d’équipements biomédicaux de qualité et des ressources humaines nécessaires, tout en veillant à la fourniture de quantités importantes des médicaments essentiels et du matériel médical.

A cette occasion, il a été aussi procédé à la présentation de l’état d’avancement du programme de mise à niveau des établissements de soins de santé primaires au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qui concerne 73 structures sanitaires.