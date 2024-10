Tanger: les nouveaux atours du marché historique Fondouk Chejra après sa réhabilitation

Les travaux de réhabilitation du marché historique Fondouk Chejra, à Tanger, approchent de leur terme, permettant ainsi à des dizaines de commerçants et artisans de regagner leurs boutiques, désertées depuis près d’un an et demi pour la durée des travaux. Durant cette période, ils avaient été installés temporairement dans le quartier de Dradeb.

La réhabilitation de ce marché, adjacent au théâtre Cervantes, s’inscrit dans un vaste programme incluant celle de plusieurs bâtiments historiques de la médina de Tanger, disposant d’un budget d’environ 29 millions de dirhams. L’opération a été pilotée par l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), en partenariat avec la wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et divers partenaires locaux, afin de restaurer les différentes bâtisses du site et de moderniser les espaces commerciaux.

L’objectif de cette réhabilitation est double: préserver l’architecture authentique de Fondouk Chejra, tout en améliorant les conditions de travail des commerçants et artisans de ce marché. La restauration, qui redonne vie à ce site historique, l’intègre pleinement dans le tissu économique et touristique de la ville de Tanger.

Le site historique de Fondouk Chejra à Tanger fait peau neuve, après sa réhabilitation. (S.Kadry/Le360).. le360

Pendant les travaux, une attention particulière a été portée à chaque détail de l’architecture originelle, avec une amélioration des espaces de vente afin de favoriser un environnement de travail plus fonctionnel et plus accueillant pour les artisans et commerçants de Fondouk Chejra.