Tanger: des titres fonciers établis pour un bien situé sur le cours d’un oued

De récents relevés topographiques effectués dans cette région du nord du Royaume ont montré que «les contours d’un oued ont été complètement dénaturés à Tanger», indique Al Akhbar de ce lundi 4 novembre.

Citant des sources proches du dossier, dans le cadre de l’affaire dite du complexe résidentiel «Azib Haj Kaddour», qui a récemment éclaté, explique le quotidien, il s’est avéré que trois titres fonciers ont été établis pour des lots de terrain situés dans le cours de cet oued, «en infraction flagrante aux lois en vigueur».

Cette affaire immobilière, ajoute Al Akhbar, «a connu des nouveaux rebondissements», car «les relevés topographiques effectués par un cabinet d’architecte et un expert assermenté agréé près les tribunaux de Tanger ont montré une modification flagrante de la nature de ce terrain, afin de pouvoir réaliser un grand projet immobilier sur le lit et le cours de l’oued», ce qui «représente un danger réel pour les dizaines de personnes qui habitent dans cette zone».

Tout cela a cours alors que selon les termes de la législation en la vigueur en la matière, «il faut respecter une distance d’au moins 15 mètres de chaque rive de l’Oued afin de prévenir contre les risques d’inondations ou toute autre catastrophe naturelle», explique le quotidien.

C’est pourquoi «les habitants de la zone, après avoir réuni assez d’éléments pour continuer un dossier, ont mandaté un avocat pour porter l’affaire devant la justice», indique Al Akhbar, ajoutant qu’ils «affirment qu’à chaque année, au début de la saison des pluies, ils guettent à tout moment le pire».

«Le cours de l’eau ayant été détourné, leurs maisons risqueraient d’être inondées au cas où les précipitations seraient trop fortes. C’est que, et tout le monde le sait, même après de longues années, les oueds finissent toujours par récupérer leur tracé initial», explique le quotidien.

Or, précise Al Akhbar, «après les derniers relevés topographiques comparés aux photos aériennes de la région prises dernièrement, ainsi qu’au relevés topographiques réalisés en 1997 et 2011, le constat est sans appel, le tracé de l’oued aux abords duquel a été construit le complexe immobilier, objet du litige, a bien été modifié».

«Cela dit, poursuit le quotidien, l’affaire a été portée récemment devant le wali de la région par les héritiers de l’un des anciens habitants de cette zone qui ont même demandé l’ouverture d’une enquête».

Les habitants de la zone ont donc «décidé de s’adresser au wali après que le juge devant lequel l’affaire était auparavant portée ait décidé de la classer», précise Al Akhbar.

Les habitants ont par la suite demandé à plusieurs reprises «la réouverture de ce dossier et d’une enquête globale», affirme le quotidien, et ont appelé «à une interdiction ferme de toute forme de constructions sur le lit et le cours des oueds».