Tanger: 12 ans de prison pour le directeur d’une école qui violait ses élèves

La chambre criminelle près la cour d’appel de Tanger a condamné, mardi dernier, le propriétaire d’une école privée à 12 ans de prison ferme pour agression sexuelle sur des élèves mineures. Le mis en cause a été poursuivi pour les chefs d’inculpation de «traite d’êtres humains et d’attentat à la pudeur avec violence sur une mineure», rapporte Al Akhbar du vendredi 23 février.

L’accusé a tenté de nier les faits devant le tribunal, arguant que son épouse avait poussé les jeunes filles à l’accuser pour le compromettre. L’enquête a révélé que le mis en cause attirait les jeunes filles dans sa maison pour abuser d’elles, profitant de l’absence de son épouse qui travaillait dans le même établissement.

L’homme a été compromis par des photos. Avisée, sa femme a porté plainte devant le parquet. A sa suite, des parents d’élèves ont également porté plainte contre le directeur de cette école spécialisée dans le soutien scolaire. Le père de l’une des victimes avait, en coordination avec un enseignant et la femme de l’accusé, enregistré des conversations via WhatsApp au cours desquelles le mis en cause harcelait l’élève.

Le quotidien Al Akhbar souligne que les éléments de la police judiciaire ont mené une enquête approfondie pour s’assurer de la provenance de ces conversations. L’accusé a été déféré devant le procureur général du Roi qui lui a notifié les chefs d’inculpation avant d’être présenté devant le juge d’instruction. Malgré son déni des faits, la chambre criminelle près la cour d’appel de Tanger l’a condamné à 12 ans de prison ferme.

.