En fuite depuis 10 ans, un DJ belgo-marocain arrêté à Phuket en Thaïlande

Les autorités thaïlandaises en charge de l’immigration ont mis fin à la longue cavale de ce DJ, identifié comme étant DJ Ashmal, et portant la double nationalité belge et marocaine, rapporte la presse locale.

Il y a dix ans, cet artiste, aujourd’hui âgé de 36 ans, aurait tenté d’assassiner sa compagne, avec préméditation, par l’usage d’une arme à feu détenue sans permis. L’homme, qui avait par la suite disparu dans la nature, a été condamné par contumace à une peine de 10 ans de prison ferme par la Cour d’appel de Bruxelles.

À la demande des autorités judiciaires belges, le procureur général en Thaïlande a émis un mandat d’arrêt à son encontre, le 15 décembre 2023, et l’exécution de ce mandat a été confiée aux autorités de Phuket.

Selon la presse locale, le prévenu aurait utilisé un passeport belge pour entrer et sortir de Thaïlande à plusieurs reprises, avant que le mandat d’arrêt ne soit émis. Ces dernières années, il aurait opté pour un passeport marocain et aurait résidé respectivement à Bangkok, Sisaket et Phuket. Le prévenu travaillait comme DJ dans une discothèque de la région de Patong, la plage la plus célèbre de l’île de Phuket.