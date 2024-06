Source autorisée. Décès de SAR Lalla Latifa, mère du Souverain: aucune annulation d’événements au Maroc

Un spectacle de l'édition 2023 du Festival Gnaoua et musiques du monde d'Essaouira.

C’est une source autorisée qui nous le confirme. Contrairement aux rumeurs qui ont pu circuler aujourd’hui, aucune annulation d’événements, notamment culturels, artistiques ou sportifs, n’a été décidée suite au décès, ce samedi 29 juin, de la Princesse Lalla Latifa, mère du roi Mohammed VI. Les manifestations en cours ou prévues sont par conséquent maintenues.

Des événements comme le Festival Gnaoua et musiques du monde d’Essaouira ou encore le festival Mawazine Rythmes du monde à Rabat se poursuivent donc sans aucun changement. Il en est de même pour les rencontres sportives programmées dans les prochains jours. Notre source souligne en outre que les autorités n’ont (du moins pour l’heure) pas décrété de deuil national.

Rappelons que le porte-parole du Palais royal a annoncé, avec une immense tristesse et une profonde affliction, le décès, ce samedi 29 juin 2024, de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Latifa, épouse de feu le roi Hassan II et mère du roi Mohammed VI.

«En annonçant cette douloureuse perte, nous prions le Tout-Puissant d’entourer la regrettée défunte de Son infinie miséricorde, divine mansuétude et de l’accueillir dans Son vaste paradis, d’accorder longue vie à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve et perpétue Sa gloire. Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons», indiquait le porte-parole du Palais royal.