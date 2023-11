Settat: un baron de la drogue assassine sauvagement un «repenti» parmi ses collaborateurs

Un collaborateur d’un baron de la drogue notoire dans la ville d’El Borouj relevant de la province de Settat a été assassiné, dimanche dernier, d’une façon odieuse. La victime qui s’est repentie et a décidé de ne plus tremper dans le trafic des stupéfiants a été kidnappée et emmenée dans un coin isolé où on l’a déshabillée, violée et torturée à mort avant de mutiler son corps.

Selon les sources d’Assabah (du mardi 28 novembre), le baron qui a disparu de la circulation après avoir tué son collaborateur a essayé de justifier son crime en prétendant que la victime entretenait une relation illégitime avec sa femme et qu’il a décidé de défendre son honneur.

Mais durant l’enquête, son épouse a démenti la version de l’adultère en indiquant que le baron l’a agressée quand il est revenu à la maison dans un état d’ébriété avancé.

Ce drame, indiquent les sources d’Assabah, a levé le voile sur plusieurs crimes mystérieux dont ont été victimes des collaborateurs du baron qui jouit d’une grande influence dans la région. Les déclarations des proches des victimes soulignent qu’elles se sont, à leur tour, repenties et se sont éloignées de ce milieu, mais elles ont connu le même sort. L’une des victimes est morte dans un mystérieux accident de voiture, mais cette affaire a été classée grâce à des complicités de certaines parties.

Abordant les détails de ce crime, Assabah souligne que le baron de la drogue, accompagné de son fils et d’un collaborateur, s’est rendu, dans la nuit de samedi à dimanche, à la maison de la victime. Dès que l’homme a ouvert la porte, on lui a assené un coup de couteau dans les yeux tandis qu’un deuxième lui a coupé l’oreille.

Gravement blessé, il a été mis de force dans une voiture où on l’a conduit dans un coin isolé pour le soumettre aux formes de torture les plus horribles avant de le poignarder à maintes reprises en lui causant de graves mutilations. Ses bourreaux l’ont laissé agoniser pendant des heures, jusqu’au lever du jour, avant qu’il ne soit transporté à l’hôpital où il a succombé à ses blessures.