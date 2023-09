Séisme au Maroc: les habitants de Fès racontent leur nuit d’angoisse

Le séisme qui a frappé la province d’Al Haouz, vendredi 8 septembre a fait, selon un dernier bilan du ministère de l’intérieur, 1.305 morts et 1.832 blessés dont 1.220 grièvement dans les provinces et préfectures d’Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant. Ce tremblement de terre de magnitude 7 sur l’échelle Richter a été suivi de centaines de répliques et a été ressenti dans plusieurs villes du Maroc. A Fès, les habitants on également ressenti la secousse.

«C’était un véritable choc. J’étais chez des gens à discuter dans le salon et à un moment donné on a senti la banquette qui tanguait. La personne qui se trouvait à côté de moi m’a alors demandé: est-ce que la terre tremble? Là, je suis sorti de la pièce» raconte un riverain.

«On était en train de dîner et soudain j’aperçois le lampadaire qui bouge, quelques membres de famille ont en eu le vertige. Pour ma part, vu que j’ai déjà vécu le tremblement de terre de Saïdia, je n’avais pas très peur, mais nous sommes tous sortis à la rue» témoigne un autre habitant de Fès.

«Au café, les gens ont eu peur lorsqu’ils ont vu que le spot de lumière s’est détaché de son support et a commencé à onduler. On a compris que c’était un tremblement de terre» confie à son tour un autre habitant.

Pour rappel, la secousse, dont l’épicentre a été situé dans la commune d’Ighil, relevant de la province d’Al Haouz, s’est produite à 23h11. L’épicentre a été localisé à 30,92 degrés de latitude nord et 8,42 degrés de longitude ouest, selon le Centre de recherche allemand pour les géosciences (GFZ).

Les données sismologiques, notamment ceux communiquées par l’Institut national de géophysique, confirment un tremblement de terre estimé à 7, à l’échelle de Richter.

C’est le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré dans le pays, plus dévastateur que celui qui a frappé Agadir en février 1960 ou encore celui d’Al Hoceima en février 2004.