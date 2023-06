Santé: un think tank marocain à l’ONU

Le H20 Summit est une plateforme annuelle indépendante qui travaille en appui des programmes de la présidence du G20 et a été lancée à Genève en 2018 par le G20 Health and Development Partnership (G20HDP). Le G20HDP réunit plus de 30 organismes internationaux de la santé issus des secteurs public et privé ainsi que du milieu universitaire.

L’objectif du H20 Summit est de conclure les travaux de coordination des stratégies d’innovation en santé des pays du G20 et du G7 pour faire face au fardeau croissant des maladies transmissibles et non transmissibles à l’échelle mondiale, et de promouvoir la réalisation des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD).

Dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir la santé à l’échelle nationale et continentale, Vitavox Institute a également présenté sa méthodologie dans la préparation de la session stratégique annuelle de son Conseil scientifique qui se tiendra en juillet 2023. Cette session du conseil, composée de personnalités marocaines et africaines éminentes dans les domaines de la santé publique et de l’économie, aura pour mission de statuer sur la feuille de route du think tank pour la période 2023-2025.

Le programme des travaux de Vitavox Institute a été accueilli avec enthousiasme, témoignant de l’engagement des parties prenantes dans la vague de progrès et de développement des systèmes de santé en Afrique.

L’intérêt pour le Maroc est d’autant plus guidé par la très ambitieuse instauration de la couverture sanitaire universelle d’ici 2025. Ce projet, voulu et initié par sa majesté le roi Mohammed VI, a suscité un vif enthousiasme parmi les participants à la conférence.

«Nous étions ravis de pouvoir présenter Vitavox Institute, ses activités et son programme d’action à des parties prenantes de ce niveau de la politique publique globale de la santé», a déclaré M. Kamal Taibi, fondateur et président du think tank. «Le retour de nos interlocuteurs a été très encourageant et nous a confortés dans les travaux sur notre feuille de route qui sera révélée, à notre écosystème, au lendemain de la tenue du conseil scientifique de Vitavox Institute», a-t-il ajouté.

La participation et l’engagement de Vitavox Institute à ce sommet a également favorisé la conclusion d’accords de coopération avec différentes institutions internationales afin de développer des initiatives communes. Cela vient contribuer aux travaux des différentes parties prenantes sur la résolution des challenges les plus pressants en termes de santé publique en Afrique.

L’édition du H20 Summit de cette année a connu la participation de personnalités internationales de premier plan telles que Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), S.E. Jaleela bint Alsayed Jawad Hasan, ministre de la Santé du Royaume de Bahreïn, Mme Sandra Gallina, directrice générale de la DG-Santé de la Commission européenne, ou encore, Dr. Satoshi Ezoe, directeur de la Division de la stratégie de santé mondiale au ministère des Affaires étrangères du Japon, entre autres. Ce niveau de participation illustre l’importance des sujets discutés et de l’appel qui sera lancé, après consensus, par le H20 Summit aux ministres de la santé et des finances et leaders des pays du G20 et G7.