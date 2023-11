Santé: toujours trois millions de diabétiques au Maroc

À l’occasion de la journée mondiale du diabète, hier, mardi 14 novembre 2023, le ministère de la Santé et de la protection sociale a initié une campagne nationale de sensibilisation et de dépistage de cette maladie chronique et de ses complications.

Selon Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 16 novembre 2023, cette opération sera déployée dans l’ensemble des établissements de soins de santé, avec un slogan générique: «éduquer pour protéger l’avenir».

Selon les statistiques du ministère de la Santé, cette pathologie affecte plus de 25.000 enfants et plus de 2,7 millions d’adultes. En tout, 50% d’entre eux ne sont pas diagnostiqués, et 2,2 millions se trouvent en phase prédiabétique.

Le ministère prend en charge plus de 1,2 million de personnes qui souffrent d’un diabète, dans différents établissements de soins de santé.

Selon plusieurs données de ce ministère, ainsi que d’après des études épidémiologiques, le diabète est à l’origine du décès de plus 12.000 personnes par an.

Le diabète est à l’origine de 32.000 décès supplémentaires, dûs aux complications générées par cette pathologie.

Parallèlement, le ministère de la Santé a lancé depuis hier, mardi 14 novembre 2023, une opération de dépistage de cette maladie, visant des personnes considérées comme étant à haut risque, dans l’ensemble des établissements de soins de santé.

Selon un communiqué du ministère de la Santé et de la protection sociale, cette opération s’étalera sur trois semaines, et permettra de mobiliser plusieurs intervenants, différents partenaires et professionnels de la santé, ainsi que des acteurs de la société civile, afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes sur les dangers de cette maladie, et donc de lutter efficacement contre ses complications.

Cette opération nationale permettra aussi de rappeler à tous l’importance de la prévention dans l’ensemble des protocoles de soins, explique Al Ahdath Al Maghribia.

Elle a aussi pour objectif de consolider la santé publique, pour différentes catégories de la société, et à encourager des comportements positifs, tels qu’une alimentation équilibrée, la pratique d’une activité physique régulière, l’arrêt du tabac et le fait de lutter contre l’obésité.

Cette initiative permettra de dépister précocement des cas de diabètes, particulièrement auprès des personnes pouvant présenter des risques élevés de développer cette maladie, afin de leur permettre d’être pris en charge rapidement et efficacement.

L’opération permettra aussi de garantir une gestion appropriée de cette pathologie, ce qui contribuera donc à prévenir d’éventuelles complications coûteuses et de réduire le taux de mortalité.

De plus, cette campagne nationale permettra aussi de développer une certaine conception de l’éducation thérapeutique, afin d’aider au mieux les personnes qui souffrent d’un diabète, afin qu’elles vivent au mieux cette maladie, et donc bénéficient d’une plus grande autonomie dans l’administration de leurs soins quotidiens.