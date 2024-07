Salé: un marchand de fruits met fin à la vie d’un sans-abri

Les services de la police judiciaire de Salé ont déféré un jeune vendeur de fruits devant le procureur du Roi près la Cour d’appel de Rabat. Le jeune homme est poursuivi pour coups et blessures ayant entraîné la mort d’une personne, rapporte le quotidien Assabah dans sa livraison du week-end des 20 et 21 juillet.

Le Parquet a décidé de déférer le mis en cause devant le juge d’instruction tout en requérant sa mise en détention préventive, poursuit le quotidien. Il sera interné à la prison de Tamesna, à Témara, en raison de la gravité des faits pour lesquels il est poursuivi.

L’affaire, poursuit le quotidien, remonte à quelques jours, lorsque le centre du commandement relevant de la préfecture de police de Salé a reçu un message émanant de l’hôpital provincial Moulay Abdellah de Salé, faisant état d’un décès dans des conditions suspicieuses d’un jeune homme, la vingtaine, dont l’identité n’est pas connue.

Le jeune homme portait des traces de coups et blessures sur la tête et le visage, détaille le quotidien. L’incident a mobilisé les services de la police judiciaire et la brigade scientifique et technique qui se sont déplacés sur les lieux.

Par la suite, et sur ordre du procureur général, le cadavre a été transporté à la morgue pour une autopsie. En parallèle, les services de la police judiciaire ont entamé leurs investigations sur le terrain, sous la supervision du Parquet.

L’enquête porte sur les circonstances du décès du jeune homme, les personnes impliquées dans son assassinat, leur identité, leur nombre et leurs motivations, précise le quotidien.

D’après les déclarations de deux témoins recueillies au poste de police, les faits ont eu lieu au marché de Tabriket à Salé. Les deux témoins ont affirmé que l’individu en question a été frappé violemment par deux marchands de fruits qui l’ont roué de coups à l’aide de piquet de parasol.

D’après les indications des témoins, les éléments de la police judiciaire ont pu identifier l’un des deux agresseurs et ont procédé à son arrestation. Ce dernier a reconnu, lors de son interrogatoire, les faits et affirme que la victime avait l’habitude de rôder aux alentours du marché pour voler les produits en vente.

Il a également reconnu qu’avec son confrère, ils ont essayé de l’éloigner du marché en le chassant avec une tige de parasol sans intention de le tuer, a-t-il assuré.

La police judiciaire a pu saisir l’arme du crime. Le premier suspect a été mis en détention préventive alors que son compère, qui a pris la fuite après les faits, est toujours recherché.