Deux individus ont été déférés, mercredi 12 octobre 2022, devant la justice pour ivresse publique et violence présumées à Salé.

Les éléments de la Sûreté nationale de Salé ont traduit, dans la matinée de ce mercredi 12 octobre 2022, deux individus, âgés de 31 ans, devant le parquet compétent pour leur implication présumée dans une affaire d'ivresse publique manifeste, de conduite en état d’ébriété, de refus d'obtempérer aux ordres de la police et de violence intentionnelle.

Une patrouille de police avait précédemment interpellé deux personnes à bord d'une voiture alors qu'elles étaient dans un état d'ébriété avancé. Le conducteur ne s’était pas conformé aux procédures de contrôle et avait tenté de s'enfuir. Il avait d’ailleurs percuté un citoyen et deux éléments de la sécurité nationale. Ces actes criminels ont été filmés et une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux, indique la DGSN.

Cette intervention sécuritaire a permis d’éviter le danger que représentaient de tels agissements irresponsables. Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, avant qu'ils ne soient déférés devant la justice ce mercredi 12 octobre 2022, conclut la DGSN.