Salé: des remparts restaurés à prix d’or, mais abandonnés aux détritus

Un monument historique, dont la restauration a coûté au contribuable un montant de 10 millions de dirhams, est devenu aujourd’hui un dépotoir. C’est ce que rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 20 mars. Il s’agit des remparts historiques de Salé, qui, écrit le quotidien, «ont été transformés en dépotoir, plus de trois ans après la fin des travaux de leur restauration qui ont coûté 10 millions de dirhams et duré 15 mois»

En effet, «plusieurs habitants du quartier Laqouass ont pris l’habitude de jeter leurs déchets ménagers le long du rempart, en attendant leur ramassage par les camions de collecte de la société chargée de la gestion déléguée de l’assainissement solide dans les arrondissements de Tabriquet et Lamrissa».

Ainsi, des sources locales ont souligné que «la responsabilité de cette situation ne reposait pas uniquement sur les citoyens, mais aussi sur les autorités en charge de la gestion de la collecte des déchets urbains, qui n’ont pas fourni des bennes à ordures dans des emplacements appropriés, éloignés des remparts».

Akhbar note également que les actes de vandalisme affectant les remparts ne se limitent pas à l’accumulation des ordures. Il a également été constaté que «des inconnus avaient incendié des déchets près des murs». Cette zone avait déjà subi des dégradations similaires, notamment des graffitis qui ont ensuite été camouflés avec de la peinture noire. Ce genre d’actes est devenu fréquent, note le quotidien, ce qui n’a pas manqué de susciter l’indignation des associations locales engagées dans la protection du patrimoine. Ces dernières «appellent les autorités à intervenir pour mettre fin à ces agissements et préserver les remparts, qui s’étendent sur plus de dix kilomètres et entourent la vieille ville».

D’un autre côté, des sources citées par Al Akhbar ont indiqué que des rapports antérieurs sur l’état des remparts historiques de Salé, notamment ceux du quartier Essounboula et de la zone Laqouass, avaient fait l’objet d’un débat au Conseil de la ville. De plus, les dégradations subies par les remparts historiques ont conduit au dépôt d’une plainte auprès des autorités locales, ces remparts étant classés patrimoine national.

Leur importance historique n’est plus à démontrer, souligne le quotidien, citant cette fois une experte dans le domaine. Représentant la forteresse de la ville islamique, ces remparts ont été construits par étapes, avec une rénovation sous le calife almohade Yaâcoub El Mansour en 1196, bien qu’ils soient restés vulnérables côté mer, facilitant la prise de la ville par les Castillans en 1260. Ces remparts ont été classés monument historique par un dahir du 10 octobre 1914, sous le règne du sultan Moulay Youssef.