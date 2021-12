Il ne se passe pas une semaine sans que des gens soient tu�s par des frappes am�ricaines, partout dans le monde, depuis des d�cennies.



On s'y est tellement habitu�s qu'on s'en indigne � peine. Parfois on en arrive m�me � dire que les russes et les chinois sont plus dangereux. https://t.co/ly1v3n9oUs