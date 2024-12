Revue du web. Karima Gouit condamnée à une peine de prison ferme

[ 🇰🇷 CORÉE DU SUD ]



🔸 Les forces spéciales sud-coréennes semblent se retirer du Parlement après le vote annulant la loi martiale. Nous venons probablement d'assister à l'une des tentatives de coup d'État les plus brèves et les plus ratées de l'histoire. pic.twitter.com/m6hbq1JY45