Revue du web. Des arnaques via le piratage de comptes whatsapp fait de nombreuses victimes

Des arnaques via le piratage de comptes whatsapp fait de nombreuses victimes.

Mercato: Azeddine Ounahi quitte Gironne pour le Panathinaikos. Les internautes, qui espéraient mieux, dénoncent son agent.

WTF r we doin Ounahi man 🤦 , I can't believe this is the move he makes after actually showing great improvement, absolutely disappointing , you're either du** or your agent is holding you back can't imagine there weren't other offers https://t.co/oPWcpI1VgL — Dm Riot (@DmRiot1) September 1, 2026

Ounahi is being scammed😤🥺 football players need intensity leagues to progress and ajax refuse was a cancer move this agents clearly care about theire pockets not the player i'm furious the man need to ask help from bouadi's agents or hakimi agent because ounahi is being scamed https://t.co/PDlVuxXysP — Sir Sir E+-p (@Lion458007) September 2, 2026

ounahi a le pire agent du monde — ´ (@admwdty) September 1, 2026

At this point Ounahi doesnt need a new agent. He needs Google Maps to find his next destination 💀 pic.twitter.com/l0LmF7MYaP — 𝙏𝙞𝙠𝙞 𝙏𝙖𝙧𝙞𝙠 (@tarikniffo) August 31, 2026

Apple a un nouveau patron. Exit Tim Cook qui, après 15 ans à la tête de la firme à la pomme cède sa place à John Ternus.

Apple change de patron pour la première fois depuis 15 ans. John Ternus a officiellement succédé à Tim Cook au poste de directeur général le 1er septembre 2026.



Entré chez Apple en 2001, cet ingénieur dirigeait jusqu’ici l’ingénierie matérielle du groupe. Tim Cook ne quitte pas… pic.twitter.com/8AGDRDZ5la — Alain St Pierre Mwamba (@alainmwamba) September 2, 2026

🚨 Le nouveau patron d'Apple, John Ternus, vise 58 millions de dollars de rémunération pour l'exercice 2027, selon un document déposé auprès de la SEC mardi, premier jour de son mandat.



Dans le détail, 3 millions de salaire et une attribution annuelle en actions d'une valeur… pic.twitter.com/IRO0gyiCQe — France Cryptos 🔗 (@FranceCryptos) September 2, 2026

💰 58 millions de dollars.



C’est la rémunération cible de John Ternus pour sa première année complète en tant que CEO d’Apple.



Au-delà du chiffre, c’est la structure qui est intéressante : 75% de ses actions dépendront de la performance boursière face au S&P 500.

Apple ne… pic.twitter.com/kLodsBuptu — MaTech (@iMathTechs) September 2, 2026

Petite question. Un PDG doit-il communiquer sur les réseaux sociaux ?



Le saviez-vous ?



Hier, John Ternus, le nouveau PDG d'Apple, suite à sa nomination, s'est immédiatement créé un compte sur X pour communiquer.



X, en France, est diversement apprécié.



Mais une chose est… pic.twitter.com/KVO21IX0eh — Olivier Sauvage (@Capitaine) September 2, 2026

🍎 Nouveau PDG chez Apple.

John Ternus, 51 ans, ingénieur hardware depuis 25 ans chez Apple, succède officiellement à Tim Cook.

Un homme du sérail, discret, ultra produit.

Il arrive au moment où Apple doit rattraper son retard en IA et relancer l’innovation hardware.

Premier test… — FrencHorizon (@FrencHorizon6) September 2, 2026