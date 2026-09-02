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Revue du web. Des arnaques via le piratage de comptes whatsapp fait de nombreuses victimes

Revue du webDes arnaques via le piratage de comptes whatsapp fait de nombreuses victimes; Mercato: Azeddine Ounahi quitte Gironne pour le Panathinaikos. Les internautes, qui espéraient mieux, dénoncent son agent; Apple a un nouveau patron. Exit Tim Cook qui, après 15 ans à la tête de la firme à la pomme cède sa place à John Ternus... Round-Up.

Par La Rédaction
Le 02/09/2026 à 17h55

Des arnaques via le piratage de comptes whatsapp fait de nombreuses victimes.

Mercato: Azeddine Ounahi quitte Gironne pour le Panathinaikos. Les internautes, qui espéraient mieux, dénoncent son agent.

Apple a un nouveau patron. Exit Tim Cook qui, après 15 ans à la tête de la firme à la pomme cède sa place à John Ternus.

Par La Rédaction
Le 02/09/2026 à 17h55
#Revue du web#piratage#watsapp#Réseaux sociaux#Mercato#Apple

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