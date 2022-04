© Copyright : MAP

Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, vient de révéler, lors de son passage devant la Chambre des conseillers, ce mardi 26 avril 2022, les alternatives qui s’offrent aux étudiants marocains ayant été contraints de quitter leurs universités ukrainiennes après le déclenchement du conflit armé avec la Russie.

Lors de son passage devant la Chambre des conseillers, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, a annoncé, ce mardi 26 avril 2022, que jusqu’au 25 avril, plus de 7.200 étudiants marocains d'Ukraine se sont inscrits sur la plateforme en ligne mise en place pour leur recensement, dont 75% sont inscrits en cycle de médecine, de pharmacie, ou de médecine dentaire.

La prochaine étape, a tenu à préciser le ministre, consiste en l'ouverture de la plateforme pour recevoir les dossiers électroniques des étudiants afin de vérifier les informations qu'ils ont précédemment fournies.

Abdellatif Miraoui a, par ailleurs, souligné que son département a tenu plusieurs réunions avec les doyens des facultés de médecine et de pharmacie et de médecine dentaire relevant du privé et du public, ainsi qu'avec l'Institut agronomique et vétérinaire (IAV). «Nous avons également pris attache avec les services diplomatiques des pays amis en Europe de l'Est, ayant un système d'enseignement similaire à celui en Ukraine, notamment la Roumanie, la Hongrie et la Bulgarie», a-t-il précisé.

Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, toutes les solutions sont actuellement à l'étude, notamment celles qui concernent la possibilité de suivre les études à distance, comme ce qui a été relayé par le ministère ukrainien de l'Enseignement supérieur dans une note, avec la possibilité de faire des stages au Maroc. «Notre département étudiera cette proposition (stages, Ndlr), conjointement avec les facultés de médecine, de pharmacie, les facultés dentaires et les CHU», a-t-il relevé.

Revenant sur sa visite en Roumanie, le ministre a annoncé qu’il a été convenu d'intégrer les étudiants de première, de deuxième et de troisième années, sans aucune difficulté, dans les universités de ce pays. «Le nombre de ces étudiants sera prochainement annoncé par la tutelle de ce pays», a-t-il fait savoir, ajoutant que l'ambassade de Hongrie a, quant à elle, évoqué la possibilité d'accueillir environ 1.000 étudiants marocains pour poursuivre leurs études dans ce pays.

Les étudiants souhaitant s'inscrire dans des établissements d'enseignement supérieur en Roumanie et en Hongrie pourront passer les examens d'entrée depuis le Maroc, sans avoir à se déplacer, a-t-il noté.