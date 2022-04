© Copyright : Sarah Kaichouh / MAP

L’opération de recensement des étudiants marocains d’Ukraine se poursuit sur la plateforme numérique mise en place par le ministère de l’Enseignement supérieur. Des discussions ont été ouvertes avec la Roumanie, la Hongrie et la Bulgarie pour permettre la réintégration des étudiants qui ont fui la guerre.

Interrogé sur l’avenir des étudiants marocains d’Ukraine, lors d’un point de presse tenu ce jeudi 21 avril 2022, suite à la réunion hebdomadaire du conseil du gouvernement, à Rabat, le porte-parole du gouvernement Mustapha Baitas a indiqué que certaines universités ukrainiennes ont repris l’enseignement à distance contrairement à d’autres, ce qui a permis à une partie des étudiants de poursuivre leur formation.

«Nous suivons de près ce dossier et nous proposerons des solutions à ces étudiants en fonction de l’évolution de la situation dans les différentes zones du pays», assure Mustapha Baitas.

Selon le dernier bilan du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, pas moins de 7.206 étudiants se sont déjà inscrits sur la plateforme numérique créée par la tutelle pour recenser les étudiants marocains d’Ukraine. Et 70% des inscriptions concernent des étudiants en médecine, pharmacie et médecine dentaire.

Le gouvernement étudie plusieurs options pour assurer l’intégration de ces étudiants dans le cycle universitaire, assure le porte-parole du gouvernement, notant que des solutions concrètes ne tarderont pas à être mises en œuvre.

Dans ce sens, le ministère de l’Enseignement supérieur a entamé des discussions avec les pays voisins de l’Ukraine, pour les étudiants qui souhaiteraient poursuivre leurs études dans la même zone géographique. Il s’agit de la Roumanie, de la Hongrie et de la Bulgarie.

Lors de ces discussions, quelques difficultés ont été constatés par rapport, notamment, à la conformité des cahiers pédagogiques, indique Mustapha Baitas. Il a néanmoins assuré que les différentes parties ont affiché leur volonté d’aider le Maroc à assurer la réintégration de ses étudiants qui ont quitté le pays en guerre.

Dans une précédente déclaration, le porte du gouvernement avait expliqué que le ministère de l’Enseignement supérieur étudiait également la possibilité d’intégrer ces étudiants au sein des établissements universitaires marocains. Des réunions sont ainsi tenues au niveau national pour discuter de l’adaptation des cahiers pédagogiques à ce sujet.