Rabat: une tenue militaire et un fusil Kalachnikov derrière l'arrestation d'un lycéen

L’enquête se poursuit dans l’affaire du jeune de 17 ans, élève dans une école française à Rabat, chez qui les services de sécurité ont saisi une Kalachnikov et un uniforme militaire.

La wilaya de la sûreté de Rabat a toutefois précisé qu’il s’agissait d’une arme factice que le prévenu avait acquise via un site de commerce en ligne, rapporte Assabah du week-end (31 aout et 1erseptembre).

C’est une brigade équestre qui a arrêté le jeune homme, jeudi 29 août, alors qu’il imitait les entrainements des militaires à six heures du matin dans la forêt urbaine Ibn Sina (Hilton). Après lui avoir confisqué la Kalachnikov factice, les forces auxiliaires l’ont déféré devant la police judiciaire dans le deuxième district de sûreté d’Agdal-Hassan.

Avisé, le procureur du Roi a ordonné aux éléments de la police judiciaire de perquisitionner son domicile où ils ont saisi un uniforme militaire et d’autres objets avant de placer le jeune homme en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Les éléments de la Brigade urbaine de la police judiciaire ont entamé vendredi 30 août l’interrogatoire du prévenu en présence des représentants d’autres appareils de sécurité.

Les mêmes sources soulignent que le cercle de recherche s’est élargi et que l’affaire a été déférée devant le procureur général du Roi près la cour d’appel de Rabat. Les objets saisis ont été mis à la disposition des brigades spécialisées dont celle des artificiers. Les informations recueillies par le quotidien Assabah indiquent que le mis en cause est scolarisé dans une école française à Rabat et que son père vit aux Etats-Unis. Ce dernier n’ayant pas regagné le Maroc le vendredi 30 aout, les enquêteurs ont convoqué sa mère pour assister à l’audition de son fils mineur.