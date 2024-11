Rabat: infirmiers et techniciens de la santé tiennent un sit-in devant le siège du Parlement

À travers ce sit-in, organisé à l’appel de la Coordination nationale des diplômés des instituts supérieurs des métiers infirmiers et des techniciens de la santé, les manifestants réclament l’abrogation des modifications liées à la loi-cadre 22.08, «notamment l’article 16 qui vise à nous transférer automatiquement dans les statuts de santé territoriaux. Il faut préserver notre statut de fonctionnaire», explique Soufiane Elmeniy, membre de la coordination.

«Nous exigeons ainsi le maintien de la centralité des salaires et des postes budgétaires dans la fonction publique», ajoute cet infirmier qui s’est déplacé de Khénifra jusqu’à Rabat pour crier ses doléances. «La véritable réforme commence par la valorisation des ressources humaines et non par une atteinte à leurs droits», oppose-t-on du côté de la Coordination nationale des diplômés des instituts supérieurs des métiers infirmiers et des techniciens de la santé.

Environ 1.500 infirmiers et techniciens de santé ont observé un sit de protestation, samedi 16 novembre 2024, devant le Parlement à Rabat. (Y. Mannan/Le360)